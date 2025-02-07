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Росстат оценил рост оборота розничной торговли в России в 2024 году

Росстат оценил рост оборота розничной торговли в России в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росстат оценил рост оборота розничной торговли в России в 2024 году

Оборот розничной торговли в России в декабре 2024 года замедлил рост до 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:06+0300

2025-02-07T19:06+0300

2025-02-07T19:06+0300

экономика

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торговля

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в декабре 2024 года замедлил рост до 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 6% в ноябре, в целом за год увеличился на 7,2%, следует из данных Росстата. "Оборот розничной торговли в 2024 г. составил 55 589,1 млрд рублей, или 107,2% (в сопоставимых ценах) к 2023 г., в декабре 2024 г. - 5 674,2 млрд рублей, или 105,2% к соответствующему периоду предыдущего года", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за 2024 год вырос на 6% и составил 26,447 триллиона рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 8,3% - до 29,141 триллиона рублей. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в 2024 году составила 47,6%, непродовольственных товаров - 52,4% (в 2023 году - 47,8% и 52,2% соответственно). В 2024 году оборот розничной торговли на 96,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,8% (в 2023 году - 95,7% и 4,3% соответственно).

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росстат, торговля, россия