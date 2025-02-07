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Посол России негативно оценил объем товарооборота с Финляндией

Посол России негативно оценил объем товарооборота с Финляндией - 07.02.2025, ПРАЙМ

Посол России негативно оценил объем товарооборота с Финляндией

Двусторонняя торговля между РФ и Финляндией ликвидирована усилиями Хельсинки, товарооборот за неполный 2024 год составил чуть более одного миллиарда евро,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:25+0300

2025-02-07T12:25+0300

2025-02-07T12:25+0300

экономика

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Двусторонняя торговля между РФ и Финляндией ликвидирована усилиями Хельсинки, товарооборот за неполный 2024 год составил чуть более одного миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Двусторонняя торговля между Россией и Финляндией усилиями Хельсинки по сути ликвидирована. За 11 месяцев 2024 года объем двустороннего товарооборота составил чуть более одного миллиарда евро, в то время как еще в 2021 году за тот же период он достигал почти 11 миллиардов евро", - сказал посол. По словам посла, некогда обширная номенклатура взаимных поставок сузилась до немногочисленных товарных групп, еще не охваченных ограничениями, такими как никелевый штейн, продукция неорганической химии, медный концентрат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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