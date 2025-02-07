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Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине
Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине - 07.02.2025, ПРАЙМ
Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине
Дональд Трамп намерен прекратить военные действия на Украине перед началом переговоров о возможной сделке с Киевом в отношении ресурсов. Об этом заявил... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T09:50+0300
2025-02-07T09:50+0300
2025-02-07T09:50+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп намерен прекратить военные действия на Украине перед началом переговоров о возможной сделке с Киевом в отношении ресурсов. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог."(Трамп сначала - ред.) хочет остановить убийства - просто остановить их", - заметил он в беседе с изданием New York Post.В понедельник Трамп объявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев согласился передать редкоземельные металлы США в рамках предоставляемой помощи, что соответствует положениям "плана победы".
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине
Келлог: Трамп хочет остановить бои, а затем перейти к сделке по ресурсам
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп намерен прекратить военные действия на Украине перед началом переговоров о возможной сделке с Киевом в отношении ресурсов. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.
"(Трамп сначала - ред.) хочет остановить убийства - просто остановить их", - заметил он в беседе с изданием New York Post.
В понедельник Трамп объявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев согласился передать редкоземельные металлы США в рамках предоставляемой помощи, что соответствует положениям "плана победы".
"Отдавайте залежи": Трамп нацелен на сделку с Киевом на "особых условиях"