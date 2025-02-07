https://1prime.ru/20250207/tramp-854745112.html

Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине

Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине - 07.02.2025, ПРАЙМ

Келлог обозначил первый шаг Трампа по Украине

Дональд Трамп намерен прекратить военные действия на Украине перед началом переговоров о возможной сделке с Киевом в отношении ресурсов. Об этом заявил... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:50+0300

2025-02-07T09:50+0300

2025-02-07T09:50+0300

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп намерен прекратить военные действия на Украине перед началом переговоров о возможной сделке с Киевом в отношении ресурсов. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог."(Трамп сначала - ред.) хочет остановить убийства - просто остановить их", - заметил он в беседе с изданием New York Post.В понедельник Трамп объявил, что США ожидают от Украины гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев согласился передать редкоземельные металлы США в рамках предоставляемой помощи, что соответствует положениям "плана победы".

https://1prime.ru/20250206/resursy-854711055.html

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сша, украина, дональд трамп