https://1prime.ru/20250207/tramp-854764585.html

Решения по USAID необратимы, заявил Трамп

Решения по USAID необратимы, заявил Трамп - 07.02.2025, ПРАЙМ

Решения по USAID необратимы, заявил Трамп

Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:09+0300

2025-02-07T18:09+0300

2025-02-07T18:09+0300

сша

дональд трамп

usaid

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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, коррупция там была на невиданном уровне, заявил президент США Дональд Трамп. "Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее профсоюзы американских дипработников и госслужащих обратились в суд с требованием отменить решения Трампа по USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.

https://1prime.ru/20250207/usaid-854763995.html

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сша, дональд трамп, usaid