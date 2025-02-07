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Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, подчеркнув, что их... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:08+0300

2025-02-07T21:08+0300

2025-02-07T21:13+0300

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россия

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, подчеркнув, что их всегда связывали "хорошие отношения". "Это возможно, это возможно", - сказал новый американский президент журналистам, когда ему задали вопрос о вероятности встречи на высшем уровне с Путиным.Трамп добавил, что его с президентом России "всегда связывали хорошие отношения", и ему "грустно" от того, что происходит на Украине.По словам Трампа, он сохраняет намерение переговорить с Путиным."Вероятно, я переговорю с президентом Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", - сказал глава Белого дома.

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп