https://1prime.ru/20250207/tramp-854772089.html
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов" - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"
США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:16+0300
2025-02-07T23:16+0300
2025-02-07T23:16+0300
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. "Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп. Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе. "Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.
https://1prime.ru/20250207/mask-854771246.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c22ba03ff062a13bd6769f3a28e2b8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"
Трамп: США теряют триллионы долларов из-за потенциально незаконных расходов
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств.
Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп
"Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе.
"Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.