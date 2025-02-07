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Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов" - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов" - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"
США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:16+0300
2025-02-07T23:16+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. "Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп. Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе. "Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
23:16 07.02.2025
 
Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"

Трамп: США теряют триллионы долларов из-за потенциально незаконных расходов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств.
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"Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе.
"Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.
 
СШАДональд Трамп
 
 
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