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Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"

Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов" - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп указал на потери США из-за "потенциально незаконных расходов"

США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:16+0300

2025-02-07T23:16+0300

2025-02-07T23:16+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. США теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, подчеркнув, что масштабы выявленной коррупции в государственных ведомствах "огромны", заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы говорим о триллионах долларов, которые в конечном итоге тратятся абсолютно впустую и, возможно, незаконно. Я бы сказал, что в ряде случаев — точно незаконно", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. "Мы намерены проверить министерство образования и даже наше военное ведомство. Мы говорим о колоссальных суммах, которые не имеют никакого отношения к реальным нуждам и не несут никакой ценности", — подчеркнул Трамп. Он отметил, что расследование проводится по его личной инициативе. "Это было бы проще не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве", — добавил президент США.

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сша, дональд трамп