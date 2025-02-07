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Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы
Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:21+0300
2025-02-07T23:21+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". "У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.
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сша, дональд трамп, вооруженные силы
США, Дональд Трамп, вооруженные силы
Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы
Трамп пообещал обеспечить США вооруженные силы "сильнее, чем у Китая"
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая".
"У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.
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