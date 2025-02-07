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Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы

Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал обеспечить США самые сильные вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:21+0300

2025-02-07T23:21+0300

2025-02-07T23:21+0300

сша

дональд трамп

вооруженные силы

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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал обеспечить США "самые мощные" вооруженные силы в мире, которые будут гораздо "сильнее, чем у Китая". "У нас будет самая сильная армия на сегодняшний день ... Я ожидаю, что у нас будут самые сильные войска в мире, намного сильнее, чем у Китая, намного сильнее, чем у кого-либо еще", - заявил Трамп на пресс-конференции после встречи с премьером Японии Сигэру Исибой.

https://1prime.ru/20250129/nato-854534026.html

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сша, дональд трамп, вооруженные силы