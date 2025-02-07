Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/tramp-854772446.html
США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп
США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп - 07.02.2025, ПРАЙМ
США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:24+0300
2025-02-07T23:24+0300
сша
кндр
дональд трамп
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_9b45bab725bb35dbc558f93ec46f1da9.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения. "Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество". Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР. "Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.
https://1prime.ru/20240628/tramp-849593712.html
сша
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_70db777fcab0617372dceac4cc6bb04d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, кндр, дональд трамп, ким чен ын
США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
23:24 07.02.2025
 
США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп

Трамп: США намерены возобновить отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения.
"Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество".
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
США необязательно быть врагами с Китаем, Россией и КНДР, считает Трамп
28 июня 2024, 23:45
Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР.
"Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.
 
СШАКНДРДональд ТрампКим Чен Ын
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала