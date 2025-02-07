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США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп

США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп - 07.02.2025, ПРАЙМ

США намерены возобновить отношения с КНДР, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:24+0300

2025-02-07T23:24+0300

2025-02-07T23:24+0300

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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с её лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения. "Мы вновь будем иметь отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном. Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо. Но я выиграл, и у нас были хорошие отношения", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Он подчеркнул, что наличие таких контактов является "большим активом для всех", добавив, что "умение налаживать диалог с трудными партнерами — это не недостаток, а преимущество". Трамп также отметил, что Япония как важный союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительно восприняла перспективу возобновления диалога с КНДР. "Япония поддерживает эту идею, потому что их отношения с Северной Кореей оставляют желать лучшего. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими странами, где есть трудности, это будет огромным плюсом для всего мира, а не только для США", — добавил Трамп.

https://1prime.ru/20240628/tramp-849593712.html

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сша, кндр, дональд трамп, ким чен ын