https://1prime.ru/20250207/tramp-854772571.html
Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы
Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы
Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:25+0300
2025-02-07T23:25+0300
2025-02-07T23:25+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.
https://1prime.ru/20250207/mask-854771246.html
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сша, дональд трамп, пентагон
США, Дональд Трамп, Пентагон
Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы
Трамп заявил, что Пентагон тоже проверят на эффективность работы
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.
"Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме.
Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.
Маск после USAID проверит и другие структуры в США, заявил Трамп