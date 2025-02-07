https://1prime.ru/20250207/tramp-854772571.html

Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы

Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп пообещал проверить Пентагон на эффективность работы

Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:25+0300

2025-02-07T23:25+0300

2025-02-07T23:25+0300

сша

дональд трамп

пентагон

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ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.

https://1prime.ru/20250207/mask-854771246.html

сша

пентагон

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сша, дональд трамп, пентагон