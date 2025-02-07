https://1prime.ru/20250207/tsb-854748385.html

ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры

ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры - 07.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры

ЦБ РФ подтвердил, что купюра номиналом 1000 рублей выйдет в оборот в конце текущего года. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T11:19+0300

2025-02-07T11:19+0300

2025-02-07T12:43+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ подтвердил, что купюра номиналом 1000 рублей выйдет в оборот в конце текущего года. "Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", - говорится в сообщении регулятора в Тelegram-канале в ответ на соответствующий вопрос. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты, лидером которого стал скоростной теплоход "Метеор". Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в 2023 году - с Никольской башней Нижегородского Кремля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года.

https://1prime.ru/20250206/tsb-854735915.html

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финансы