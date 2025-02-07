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ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры - 07.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры
ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры
ЦБ РФ подтвердил, что купюра номиналом 1000 рублей выйдет в оборот в конце текущего года. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:19+0300
2025-02-07T12:43+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ подтвердил, что купюра номиналом 1000 рублей выйдет в оборот в конце текущего года. "Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", - говорится в сообщении регулятора в Тelegram-канале в ответ на соответствующий вопрос. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты, лидером которого стал скоростной теплоход "Метеор". Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в 2023 году - с Никольской башней Нижегородского Кремля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года.
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финансы
Банк России, Финансы
11:19 07.02.2025 (обновлено: 12:43 07.02.2025)
 
ЦБ назвал сроки выпуска новой 1000-рублевой купюры

ЦБ подтвердил планы выпуска купюры номиналом 1000 рублей в конце 2025 года

© Фото : Пресс-служба ЦБ РФБанкнота номиналом 1000 ЦБ РФ
Банкнота номиналом 1000 ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© Фото : Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ подтвердил, что купюра номиналом 1000 рублей выйдет в оборот в конце текущего года.
"Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года", - говорится в сообщении регулятора в Тelegram-канале в ответ на соответствующий вопрос.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты, лидером которого стал скоростной теплоход "Метеор". Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в 2023 году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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