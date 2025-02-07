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Названо число туристов из Таиланда, посетивших Россию

Названо число туристов из Таиланда, посетивших Россию - 07.02.2025, ПРАЙМ

Названо число туристов из Таиланда, посетивших Россию

Более 10 тысяч таиландских туристов посетили Россию в первые 9 месяцев прошлого года, интерес к поездкам в Россию в Таиланде постоянно растет, сообщил РИА... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:14+0300

2025-02-07T14:14+0300

2025-02-07T14:14+0300

туризм

россия

таиланд

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БАНГКОК, 7 фев – ПРАЙМ. Более 10 тысяч таиландских туристов посетили Россию в первые 9 месяцев прошлого года, интерес к поездкам в Россию в Таиланде постоянно растет, сообщил РИА Новости в интервью накануне Дня дипломатического работника посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "По данным наших таиландских друзей, только в период с января по сентябрь 2024 года Россию посетили в качестве туристов более 10 тысяч граждан Таиланда. Полных данных по прошлому году пока нет. Это, конечно, меньше, чем в 2019 году, когда многие ехали в Россию сразу после Чемпионата мира по футболу 2018 года, который вызвал огромный резонанс в Таиланде, как и в других странах, однако это немало, и интерес к поездкам в Россию постоянно растет", - сообщил агентству глава российской дипмиссии. "Мы стараемся мониторить ситуацию, и я бы отметил несколько тенденций", - сказал он агентству. Во-первых, продолжил посол, в социальных сетях на тайском языке сейчас много рекламы туристических поездок в Россию. Во-вторых, направления поездок таиландских туристов стали более диверсифицированными: многие едут не только в традиционные для тайцев туры в Москву и Санкт-Петербург, но и, например, в Мурманск, увидеть Северное сияние, и едут зимой на озеро Байкал. "Вообще тайцам стала очень интересна наша зима, снег, мороз, зимние праздники", - отметил Томихин. По словам главы российской дипмиссии в Таиланде, помимо рекламы в тайскоязычных соцсетях публикуются подробные видеоотчеты таиландских блогеров о поездках в Россию, часто из нескольких серий по 30 минут о жизни в России, о передвижении по России на поездах, о российских музеях и просто видеорепортажи с улиц российских городов. "Причем делают эти видеоотчеты не привычные для нас таиландские путешественники среднего и пожилого возраста, которые еще недавно составляли большинство таиландских туристов, едущих в Россию, а молодые люди, часто совершающие поездки с очень скромным бюджетом. При этом и более обеспеченный сегмент остается среди туристов, просто за счет молодежи количество граждан Таиланда, едущих в Россию, становится больше", - сказал посол. "Сегодня для российских дипломатов в Таиланде стало привычным уже, что очень многие тайцы, узнав, что мы из России, рассказывают нам о своих поездках в нашу страну и даже вспоминают, какие российские деликатесы и сладости привезли, чтобы угостить родных", - добавил он. "На самом деле, граждан Таиланда, побывавших в России, уже очень и очень немало. Интерес к поездкам в нашу страну постоянно растет, и даже не столько с помощью рекламы туров в Россию, сколько за счет рассказов тех, кто уже в России побывал, в своем кругу друзей и знакомых", - заключил Томихин.

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туризм, россия, таиланд