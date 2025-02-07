https://1prime.ru/20250207/turizm-854753811.html

Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем в 2,3 раза

Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем в 2,3 раза - 07.02.2025, ПРАЙМ

Турпоток иностранцев в Россию вырос более чем в 2,3 раза

Иностранные туристы в 2024 году совершили 1,6 миллиона визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:42+0300

2025-02-07T13:42+0300

2025-02-07T13:42+0300

экономика

туризм

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Иностранные туристы в 2024 году совершили 1,6 миллиона визитов в Россию, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году иностранцы совершили 1 571 948 визитов в Россию с туристическими и деловыми целями. Это на 134,4% больше, чем в 2023 году, но в 3,22 раза меньше, чем в 2019 году", - сообщили в ассоциации, основываясь на данных Погранслужбы ФСБ РФ. Уточняется, что основу иностранного турпотока в Россию в 2024 году составили туристы из Китая - 848 тысяч визитов с целью туризма. "Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза в сравнении с низкой базой 2023 года (200 тысяч), но пока не дотягивает до допандемийного уровня – тогда китайцы совершили в Россию 1 493 237 поездок с целью туризма (в 1,76 раз больше, чем в 2024 году)", - пояснили в АТОР. Там добавили, что по данным ассоциации "Мир без границ", в 2024 году в Россию по групповым безвизовым спискам туроператоров приехали свыше 550 тысяч туристов из Китая. "К этому нужно прибавить и несколько десятков тысяч граждан КНР, которые были обслужены туроператорами по визовому каналу. В итоге через туроператоров, оценочно, "прошло" около 600 тысяч поездок китайцев в РФ (или 70% китайского классического турпотока в 2024 году)", - говорится в сообщении. В ассоциации отмечают, что на втором месте по въезду в Россию находится Германия (65,8 тысячи визитов, +21,2% к 2023 году). "Абсолютное большинство этих визитов носят не туристический, а личный (визит к родственникам) или деловой характер. Сейчас из Германии с туристическими целями в Россию есть только единичные визиты", - пояснили в АТОР. На третьем месте - Объединенные Арабские Эмираты (65,3 тысячи визитов в 2024 году). Отмечается, что из этой страны растет именно число путешественников. Четвертое место по итогам года у Турции (58,5 тысячи, плюс 23,2% в сравнении с 2023 годом). "Туристы из Турции действительно приезжают в Россию, но большинство этих визитов все же носит деловой характер, совмещенный, впрочем, с осмотром достопримечательностей, посещением ресторанов", - пояснили в ассоциации. Замыкает топ-5 Туркмения (57,4 тысячи поездок, +65,3% к 2023 году). Как отмечается, несмотря на указываемую цель "туризм", абсолютное большинство граждан Туркмении приезжает в Россию не для классического туризма, а по бизнес-вопросам, с целью транзита или с частными целями.

https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, бизнес