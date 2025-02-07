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Чернышенко оценил потребность в сотрудниках в сфере туризма - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чернышенко оценил потребность в сотрудниках в сфере туризма
Чернышенко оценил потребность в сотрудниках в сфере туризма - 07.02.2025, ПРАЙМ
Чернышенко оценил потребность в сотрудниках в сфере туризма
Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:36+0300
2025-02-07T19:36+0300
экономика
внутренний туризм
россия
рынок труда
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сейчас в этой сфере занято порядка 1 миллиона человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тысяч, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч человек. Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "5 морей и озеро Байкал", – сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате. Он напомнил, что формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства – одна из приоритетных задач отрасли, поставленная президентом Владимиром Путиным. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, в туризме нужна модель интеграции со средним профессиональным образованием, а также должно быть взаимодействие с сильными региональными вузами. "Еще один важный аспект - производительность труда. У нас созданы центры компетенций на базе "Кавказ.РФ" и в Краснодарском крае. Центры созданы, приступили к работе. Также вместе с бизнесом стоит проработать вопрос включения в образовательные программы подготовки кадров для туристической отрасли тему производительности", - приводятся в сообщении слова министра. Чернышенко при этом отметил, что Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. "Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов", - указал вице-премьер, добавив, что в планах – развитие научно-образовательной инфраструктуры в особой экономической зоне "Завидово" и в Анапе, где будут готовить кадры для проекта "Пять морей и озеро Байкал". В аппарате вице-премьера уточнили, что в России по направлению туризма и гостеприимства прием студентов осуществляется в более чем 100 вузах и 1,3 тысячи колледжей. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" созданы центры подготовки кадров в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге.
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внутренний туризм, россия, рынок труда, дмитрий чернышенко
Экономика, внутренний туризм, РОССИЯ, рынок труда, Дмитрий Чернышенко
19:36 07.02.2025
 
Чернышенко оценил потребность в сотрудниках в сфере туризма

Чернышенко: потребность в сотрудниках в сфере туризма составляет порядка 250 тысяч человек

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию санаториев в Сочи
Подготовка к открытию санаториев в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас в этой сфере занято порядка 1 миллиона человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тысяч, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч человек. Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "5 морей и озеро Байкал", – сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.
Он напомнил, что формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства – одна из приоритетных задач отрасли, поставленная президентом Владимиром Путиным.
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Вице-премьер отметил рост внутреннего туризма в России
28 января, 13:49
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, в туризме нужна модель интеграции со средним профессиональным образованием, а также должно быть взаимодействие с сильными региональными вузами. "Еще один важный аспект - производительность труда. У нас созданы центры компетенций на базе "Кавказ.РФ" и в Краснодарском крае. Центры созданы, приступили к работе. Также вместе с бизнесом стоит проработать вопрос включения в образовательные программы подготовки кадров для туристической отрасли тему производительности", - приводятся в сообщении слова министра.
Чернышенко при этом отметил, что Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. "Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов", - указал вице-премьер, добавив, что в планах – развитие научно-образовательной инфраструктуры в особой экономической зоне "Завидово" и в Анапе, где будут готовить кадры для проекта "Пять морей и озеро Байкал".
В аппарате вице-премьера уточнили, что в России по направлению туризма и гостеприимства прием студентов осуществляется в более чем 100 вузах и 1,3 тысячи колледжей. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" созданы центры подготовки кадров в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге.
 
Экономикавнутренний туризмРОССИЯрынок трудаДмитрий Чернышенко
 
 
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