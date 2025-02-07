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ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года - 07.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года
Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21%, говорится в представленной главой регулятора Фатихом Караханом презентации. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:28+0300
2025-02-07T11:28+0300
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АНКАРА, 7 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21%, говорится в представленной главой регулятора Фатихом Караханом презентации. Институт статистики Турции (TUIK) в понедельник сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках. 'Прогноз инфляции на 2025 год был повышен с 21 до 24 процентов. Прогноз инфляции на 2026 год был сохранен на уровне 12 процентов", - сказал Карахан, комментируя презентацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.
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турция, финансы, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, Финансы, Банки
11:28 07.02.2025
 
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года

ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24 процентов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 7 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21%, говорится в представленной главой регулятора Фатихом Караханом презентации.
Институт статистики Турции (TUIK) в понедельник сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках.
'Прогноз инфляции на 2025 год был повышен с 21 до 24 процентов. Прогноз инфляции на 2026 год был сохранен на уровне 12 процентов", - сказал Карахан, комментируя презентацию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре минувшего года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.
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