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Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию
Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию - 07.02.2025, ПРАЙМ
Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию
Европа не может позволить себе принимать решения, которые повлекут за собой рост цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:40+0300
2025-02-07T18:40+0300
энергетика
польша
дональд туск
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Европа не может позволить себе принимать решения, которые повлекут за собой рост цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе. "В Европе не может быть принято никакое решение, которое может повлечь за собой очередной рост цен на энергию. Мы все должны концентрироваться на том, чтобы снижать цены на энергию. Если этого не делать, наши мечты о конкурентоспособности с Китаем и США окажутся иллюзией", - отметил польский премьер. "Мы будем искать разные способы, финансирование, инвестиции, решения, чтобы избежать роста цен", - констатировал он. По словам Туска, никто не отрицает, что защита климата необходима. "Но наши действия в пользу защиты окружающей среды не могут ударять по интересам семей, граждан, накладывать обязательства, рискованные с точки зрения конкурентоспособности европейских фирм и Европы в целом. Это касается и цен на энергию", - сказал он, подчеркнув, что будет говорить об этом на каждом саммите ЕС.
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польша, дональд туск, еврокомиссия
Энергетика, ПОЛЬША, Дональд Туск, Еврокомиссия
18:40 07.02.2025
 
Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию

Туск: Европа не может принимать никакие решения, влекущие рост цен на энергию

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Европа не может позволить себе принимать решения, которые повлекут за собой рост цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе.
"В Европе не может быть принято никакое решение, которое может повлечь за собой очередной рост цен на энергию. Мы все должны концентрироваться на том, чтобы снижать цены на энергию. Если этого не делать, наши мечты о конкурентоспособности с Китаем и США окажутся иллюзией", - отметил польский премьер. "Мы будем искать разные способы, финансирование, инвестиции, решения, чтобы избежать роста цен", - констатировал он.
По словам Туска, никто не отрицает, что защита климата необходима. "Но наши действия в пользу защиты окружающей среды не могут ударять по интересам семей, граждан, накладывать обязательства, рискованные с точки зрения конкурентоспособности европейских фирм и Европы в целом. Это касается и цен на энергию", - сказал он, подчеркнув, что будет говорить об этом на каждом саммите ЕС.
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