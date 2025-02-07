https://1prime.ru/20250207/tusk-854765791.html

Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию

Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию - 07.02.2025, ПРАЙМ

Туск: Европа не может принимать решения, влекущие рост цен на энергию

Европа не может позволить себе принимать решения, которые повлекут за собой рост цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:40+0300

2025-02-07T18:40+0300

2025-02-07T18:40+0300

энергетика

польша

дональд туск

еврокомиссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg

ВАРШАВА, 7 фев - ПРАЙМ. Европа не может позволить себе принимать решения, которые повлекут за собой рост цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК вместе с коллегией комиссаров приняла участие в выездном заседании Еврокомиссии, которое состоялось в столице Поморского воеводства Польши городе Гданьске по случаю польского председательства в Европейском союзе. "В Европе не может быть принято никакое решение, которое может повлечь за собой очередной рост цен на энергию. Мы все должны концентрироваться на том, чтобы снижать цены на энергию. Если этого не делать, наши мечты о конкурентоспособности с Китаем и США окажутся иллюзией", - отметил польский премьер. "Мы будем искать разные способы, финансирование, инвестиции, решения, чтобы избежать роста цен", - констатировал он. По словам Туска, никто не отрицает, что защита климата необходима. "Но наши действия в пользу защиты окружающей среды не могут ударять по интересам семей, граждан, накладывать обязательства, рискованные с точки зрения конкурентоспособности европейских фирм и Европы в целом. Это касается и цен на энергию", - сказал он, подчеркнув, что будет говорить об этом на каждом саммите ЕС.

https://1prime.ru/20230118/839516754.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, еврокомиссия