https://1prime.ru/20250207/ugol-854747381.html
РЖД нарастили отправку угля на экспорт
РЖД нарастили отправку угля на экспорт - 07.02.2025, ПРАЙМ
РЖД нарастили отправку угля на экспорт
РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:51+0300
2025-02-07T10:51+0300
2025-02-07T10:51+0300
экономика
ржд
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания. "В январе отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля. Это на 6,5% больше, чем в январе 2024 года. В том числе через погранпереходы перевезли 1,7 миллиона тонн твердого топлива (+12,8%), в направлении портов - 14,5 миллиона тонн (+5,9%). Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 миллиона тонн)", - говорится в сообщении. На экспорт в восточном направлении в январе отправлено 9,5 миллиона тонн угля, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года, на первом месте - Кузбасс, поставивший на экспорт 4,6 миллиона тонн (+2,4%). Из Новосибирской области по ж/д экспортировано 738,5 тысячи тонн угля, из Хабаровского края - 539 тысяч тонн (рост в 1,6 раза), из Забайкальского края - 429,2 тысячи тонн (рост на 20%), отметили в РЖД. Всего в январе 2025 года по сети РЖД перевезено 29,7 миллиона тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Хакасия (1,2 миллиона тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 миллиона н тонн, +7,7%), Бурятия (493,3 тысячи тонн, +5,6%).
https://1prime.ru/20250206/rzhd-854729735.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_50dbeb3eeb1539c220955439c3e30bf9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, уголь
РЖД нарастили отправку угля на экспорт
РЖД в январе увеличили отправку угля на экспорт до 16,2 миллиона тонн
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания.
"В январе отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля. Это на 6,5% больше, чем в январе 2024 года. В том числе через погранпереходы перевезли 1,7 миллиона тонн твердого топлива (+12,8%), в направлении портов - 14,5 миллиона тонн (+5,9%). Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 миллиона тонн)", - говорится в сообщении.
На экспорт в восточном направлении в январе отправлено 9,5 миллиона тонн угля, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года, на первом месте - Кузбасс, поставивший на экспорт 4,6 миллиона тонн (+2,4%). Из Новосибирской области по ж/д экспортировано 738,5 тысячи тонн угля, из Хабаровского края - 539 тысяч тонн (рост в 1,6 раза), из Забайкальского края - 429,2 тысячи тонн (рост на 20%), отметили в РЖД.
Всего в январе 2025 года по сети РЖД перевезено 29,7 миллиона тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Хакасия (1,2 миллиона тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 миллиона н тонн, +7,7%), Бурятия (493,3 тысячи тонн, +5,6%).
РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста