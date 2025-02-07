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РЖД нарастили отправку угля на экспорт - 07.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД нарастили отправку угля на экспорт
РЖД нарастили отправку угля на экспорт - 07.02.2025, ПРАЙМ
РЖД нарастили отправку угля на экспорт
РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:51+0300
2025-02-07T10:51+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания. "В январе отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля. Это на 6,5% больше, чем в январе 2024 года. В том числе через погранпереходы перевезли 1,7 миллиона тонн твердого топлива (+12,8%), в направлении портов - 14,5 миллиона тонн (+5,9%). Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 миллиона тонн)", - говорится в сообщении. На экспорт в восточном направлении в январе отправлено 9,5 миллиона тонн угля, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года, на первом месте - Кузбасс, поставивший на экспорт 4,6 миллиона тонн (+2,4%). Из Новосибирской области по ж/д экспортировано 738,5 тысячи тонн угля, из Хабаровского края - 539 тысяч тонн (рост в 1,6 раза), из Забайкальского края - 429,2 тысячи тонн (рост на 20%), отметили в РЖД. Всего в январе 2025 года по сети РЖД перевезено 29,7 миллиона тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Хакасия (1,2 миллиона тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 миллиона н тонн, +7,7%), Бурятия (493,3 тысячи тонн, +5,6%).
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ржд, уголь
Экономика, РЖД, уголь
10:51 07.02.2025
 
РЖД нарастили отправку угля на экспорт

РЖД в январе увеличили отправку угля на экспорт до 16,2 миллиона тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля, что на 6,5% больше показателя января прошлого года, сообщила компания.
"В январе отправили на экспорт 16,2 миллиона тонн угля. Это на 6,5% больше, чем в январе 2024 года. В том числе через погранпереходы перевезли 1,7 миллиона тонн твердого топлива (+12,8%), в направлении портов - 14,5 миллиона тонн (+5,9%). Лидируют по динамике перевозки угля через порты Юга (рост в 1,7 раза, до 2,8 миллиона тонн)", - говорится в сообщении.
На экспорт в восточном направлении в январе отправлено 9,5 миллиона тонн угля, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года, на первом месте - Кузбасс, поставивший на экспорт 4,6 миллиона тонн (+2,4%). Из Новосибирской области по ж/д экспортировано 738,5 тысячи тонн угля, из Хабаровского края - 539 тысяч тонн (рост в 1,6 раза), из Забайкальского края - 429,2 тысячи тонн (рост на 20%), отметили в РЖД.
Всего в январе 2025 года по сети РЖД перевезено 29,7 миллиона тонн каменного угля (+2,1%). Прирост по погрузке в адрес российских потребителей показали Хакасия (1,2 миллиона тонн, +27,7%), Иркутская область (1,2 миллиона н тонн, +7,7%), Бурятия (493,3 тысячи тонн, +5,6%).
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