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Украина начала наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии

Украина начала наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии - 07.02.2025, ПРАЙМ

Украина начала наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии

Украина в последние дни увеличивает импорт газа из Венгрии и Словакии, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Оператор... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:27+0300

2025-02-07T18:27+0300

2025-02-07T18:28+0300

энергетика

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Украина в последние дни увеличивает импорт газа из Венгрии и Словакии, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Оператор газотранспортной системы Украины". "Украина в последние дни наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии, об этом свидетельствует информация сайта "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС). Объем импорта газа 6 февраля составил 10,9 миллиона кубометров, 7 февраля - 14,1 миллиона кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.

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украина, газ, венгрия, словакия