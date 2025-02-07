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Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве

Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве - 07.02.2025, ПРАЙМ

Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве

В Казани в рамках международного архитектурного форума "Казаныш" прошла первая в истории встреча деканов и профессоров архитектурных университетов стран БРИКС+. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:19+0300

2025-02-07T12:19+0300

2025-02-07T12:19+0300

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брикс

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В Казани в рамках международного архитектурного форума "Казаныш" прошла первая в истории встреча деканов и профессоров архитектурных университетов стран БРИКС+. Как сообщили организаторы форума, представители вузов из восьми стран – Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Ирана, Малайзии и России – обсудили возможности и перспективы сотрудничества, совместного развития образования и подготовки креативных кадров. "Итогом заседания стали договоренности о подписании в 2025 году меморандума о сотрудничестве между Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и Центром современной архитектуры Амазонии в Бразилии", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, проведение круглого стола для деканов и ректоров архитектурных вузов стало первым практическим шагом работы комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Во встрече приняли участие представители Университета Цинхуа (Китай), Центра современной архитектуры Амазонии (Бразилия), Всемирного университета дизайна (Индия), Тегеранского университета (Иран), Эфиопского института архитектуры, строительства зданий и градостроительства (Эфиопия), а также российских вузов: Московского архитектурного института, Архитектурной школы МАРШ, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского строительного университета и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

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