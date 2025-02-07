Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/universitety-854750502.html
Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве
Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве - 07.02.2025, ПРАЙМ
Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве
В Казани в рамках международного архитектурного форума "Казаныш" прошла первая в истории встреча деканов и профессоров архитектурных университетов стран БРИКС+. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:19+0300
2025-02-07T12:19+0300
россия
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317435_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_060f9a484e2d79f48cd7fbecfc031a86.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В Казани в рамках международного архитектурного форума "Казаныш" прошла первая в истории встреча деканов и профессоров архитектурных университетов стран БРИКС+. Как сообщили организаторы форума, представители вузов из восьми стран – Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Ирана, Малайзии и России – обсудили возможности и перспективы сотрудничества, совместного развития образования и подготовки креативных кадров. "Итогом заседания стали договоренности о подписании в 2025 году меморандума о сотрудничестве между Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и Центром современной архитектуры Амазонии в Бразилии", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, проведение круглого стола для деканов и ректоров архитектурных вузов стало первым практическим шагом работы комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Во встрече приняли участие представители Университета Цинхуа (Китай), Центра современной архитектуры Амазонии (Бразилия), Всемирного университета дизайна (Индия), Тегеранского университета (Иран), Эфиопского института архитектуры, строительства зданий и градостроительства (Эфиопия), а также российских вузов: Московского архитектурного института, Архитектурной школы МАРШ, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского строительного университета и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
https://1prime.ru/20250130/briks-854553511.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317435_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_22fd318d2490a040ea831438dd219c57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс
РОССИЯ, БРИКС
12:19 07.02.2025
 
Архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве

В Казани архитектурные вузы стран БРИКС+ договорились о сотрудничестве

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В Казани в рамках международного архитектурного форума "Казаныш" прошла первая в истории встреча деканов и профессоров архитектурных университетов стран БРИКС+.
Как сообщили организаторы форума, представители вузов из восьми стран – Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Ирана, Малайзии и России – обсудили возможности и перспективы сотрудничества, совместного развития образования и подготовки креативных кадров.
"Итогом заседания стали договоренности о подписании в 2025 году меморандума о сотрудничестве между Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и Центром современной архитектуры Амазонии в Бразилии", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, проведение круглого стола для деканов и ректоров архитектурных вузов стало первым практическим шагом работы комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Во встрече приняли участие представители Университета Цинхуа (Китай), Центра современной архитектуры Амазонии (Бразилия), Всемирного университета дизайна (Индия), Тегеранского университета (Иран), Эфиопского института архитектуры, строительства зданий и градостроительства (Эфиопия), а также российских вузов: Московского архитектурного института, Архитектурной школы МАРШ, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского строительного университета и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
30 января, 12:14
 
РОССИЯБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала