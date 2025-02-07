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В России наметилась тенденция на увеличение упаковки по некоторым товарам
В России наметилась тенденция на увеличение упаковки по некоторым товарам - 07.02.2025, ПРАЙМ
В России наметилась тенденция на увеличение упаковки по некоторым товарам
Тенденция на увеличение упаковки по некоторым категориям товаров наметилась в России, этому способствуют рост онлайн-торговли и тренд на бережное потребление,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:29+0300
2025-02-07T14:29+0300
2025-02-07T14:29+0300
экономика
торговля
руспродсоюз
упаковка
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тенденция на увеличение упаковки по некоторым категориям товаров наметилась в России, этому способствуют рост онлайн-торговли и тренд на бережное потребление, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. "По некоторым категориям наблюдается тенденция на увеличение упаковки, она фиксируется, например, в молочной категории. Развитию тенденции способствует активный рост онлайн-торговли и тренд на бережливое потребление", - сообщил Леонов. "Например, по целому ряду причин семьи из нескольких человек сегодня все чаще выбирают продукцию в большой упаковке. Ее на дольше хватает, это экономичнее, исходя из фактического объема, и удобнее за счет сервисов доставки, которые привезут товар на дом, сэкономив силы и время потребителей", - добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что российские производители выпускают широкий ассортимент продукции в разных форматах упаковки и с различным весом, "чтобы удовлетворить все запросы потребителей на любой вкус и кошелек".
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торговля, руспродсоюз, упаковка
Экономика, торговля, Руспродсоюз, упаковка
В России наметилась тенденция на увеличение упаковки по некоторым товарам
"Руспродсоюз": в России наметилась тенденция на увеличение упаковки по некоторым товарам
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Тенденция на увеличение упаковки по некоторым категориям товаров наметилась в России, этому способствуют рост онлайн-торговли и тренд на бережное потребление, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.
"По некоторым категориям наблюдается тенденция на увеличение упаковки, она фиксируется, например, в молочной категории. Развитию тенденции способствует активный рост онлайн-торговли и тренд на бережливое потребление", - сообщил Леонов.
"Например, по целому ряду причин семьи из нескольких человек сегодня все чаще выбирают продукцию в большой упаковке. Ее на дольше хватает, это экономичнее, исходя из фактического объема, и удобнее за счет сервисов доставки, которые привезут товар на дом, сэкономив силы и время потребителей", - добавил он.
При этом эксперт подчеркнул, что российские производители выпускают широкий ассортимент продукции в разных форматах упаковки и с различным весом, "чтобы удовлетворить все запросы потребителей на любой вкус и кошелек".
ФАС направила запросы производителям упаковки продуктов питания