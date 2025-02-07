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Politico узнало о миллионных долгах USAID
Politico узнало о миллионных долгах USAID - 07.02.2025, ПРАЙМ
Politico узнало о миллионных долгах USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) задолжало подрядчикам более 600 миллионов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу торговой... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T17:34+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) задолжало подрядчикам более 600 миллионов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу торговой ассоциации, представляющей подрядчиков. "Агентство задолжало своим подрядчикам более 600 миллионов долларов по неоплаченным счетам", - говорится в публикации. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "некоторые сотрудники пытались согласовать выделение финансирования даже после запрета". Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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финансы, сша, usaid, politico
Экономика, Финансы, США, USAID, Politico
Politico узнало о миллионных долгах USAID
Politico: USAID задолжало подрядчикам более 600 миллионов долларов
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) задолжало подрядчикам более 600 миллионов долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на главу торговой ассоциации, представляющей подрядчиков.
"Агентство задолжало своим подрядчикам более 600 миллионов долларов по неоплаченным счетам", - говорится в публикации.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "некоторые сотрудники пытались согласовать выделение финансирования даже после запрета".
Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ