https://1prime.ru/20250207/usaid-854770764.html

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ - 07.02.2025, ПРАЙМ

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из РФ, в том числе РИА Новости и RT,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:49+0300

2025-02-07T21:49+0300

2025-02-07T21:49+0300

сша

usaid

rt

сми

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из РФ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times. "Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции... в том числе против РИА Новости и Russia Today", - говорится в сообщении издания. Кроме того, издание отмечает, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий на фоне проблем с работой американского агентства. Газета также подчеркивает, что множество называющих себя "независимыми" СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем на фоне остановки выплат от USAID. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://1prime.ru/20240709/sanktsii-849946418.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, usaid, rt, сми