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USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ - 07.02.2025, ПРАЙМ
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USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ - 07.02.2025, ПРАЙМ
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из РФ, в том числе РИА Новости и RT,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:49+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из РФ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times. "Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции... в том числе против РИА Новости и Russia Today", - говорится в сообщении издания. Кроме того, издание отмечает, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий на фоне проблем с работой американского агентства. Газета также подчеркивает, что множество называющих себя "независимыми" СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем на фоне остановки выплат от USAID. Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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сша, usaid, rt, сми
США, USAID, RT, СМИ
21:49 07.02.2025
 
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишут СМИ

FT: USAID в рамках ряда проектов пыталось бороться с работой РИА Новости и RT

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© Фото : U.S. State Department
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках ряда финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами СМИ из РФ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times.
"Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции... в том числе против РИА Новости и Russia Today", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, издание отмечает, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий на фоне проблем с работой американского агентства.
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Газета также подчеркивает, что множество называющих себя "независимыми" СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем на фоне остановки выплат от USAID.
Ранее президента США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
 
СШАUSAIDRTСМИ
 
 
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