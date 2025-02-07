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Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился

Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился - 07.02.2025, ПРАЙМ

Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился

Объем средств физлиц на вкладах в банках в России в январе снижался, это было связано с сезонными факторами, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:26+0300

2025-02-07T14:26+0300

2025-02-07T14:26+0300

экономика

банки

банк россии

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Объем средств физлиц на вкладах в банках в России в январе снижался, это было связано с сезонными факторами, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В январе, по оперативным данным, объем средств на депозитах населения снижался. Как и в предыдущие годы, это было связано с сезонными факторами, и общая динамика не отличалась от традиционной для января", - сказано в материалах. При этом отмечается, что в декабре годовой прирост депозитов населения в рублях составил 31% после 30,9% в ноябре, что отражает как высокую сберегательную активность при привлекательных ставках по депозитам, так и сезонный рост госрасходов. "В номинальных величинах прирост остатков на счетах и депозитах населения в банках в декабре стал исторически максимальным", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20250203/vklady-854640218.html

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