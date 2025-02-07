https://1prime.ru/20250207/vklady-854755636.html
Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился
Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился - 07.02.2025, ПРАЙМ
Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился
Объем средств физлиц на вкладах в банках в России в январе снижался, это было связано с сезонными факторами, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:26+0300
2025-02-07T14:26+0300
2025-02-07T14:26+0300
экономика
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Объем средств физлиц на вкладах в банках в России в январе снижался, это было связано с сезонными факторами, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В январе, по оперативным данным, объем средств на депозитах населения снижался. Как и в предыдущие годы, это было связано с сезонными факторами, и общая динамика не отличалась от традиционной для января", - сказано в материалах. При этом отмечается, что в декабре годовой прирост депозитов населения в рублях составил 31% после 30,9% в ноябре, что отражает как высокую сберегательную активность при привлекательных ставках по депозитам, так и сезонный рост госрасходов. "В номинальных величинах прирост остатков на счетах и депозитах населения в банках в декабре стал исторически максимальным", - отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20250203/vklady-854640218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_247:0:1378:848_1920x0_80_0_0_da269292a86026668624dc4e81b105ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, банк россии
Экономика, Банки, Банк России
Объем средств населения во вкладах в банках в январе снизился
ЦБ: объем средств населения во вкладах в банках в январе сезонно снизился
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Объем средств физлиц на вкладах в банках в России в январе снижался, это было связано с сезонными факторами, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"В январе, по оперативным данным, объем средств на депозитах населения снижался. Как и в предыдущие годы, это было связано с сезонными факторами, и общая динамика не отличалась от традиционной для января", - сказано в материалах.
При этом отмечается, что в декабре годовой прирост депозитов населения в рублях составил 31% после 30,9% в ноябре, что отражает как высокую сберегательную активность при привлекательных ставках по депозитам, так и сезонный рост госрасходов.
"В номинальных величинах прирост остатков на счетах и депозитах населения в банках в декабре стал исторически максимальным", - отмечает регулятор.
Снизилась средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России