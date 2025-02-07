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ЕС начнет совместную закупку водорода
ЕС начнет совместную закупку водорода - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЕС начнет совместную закупку водорода
Евросоюз запустит платформу совместных закупок критически важных ресурсов: в сентябре планируются закупки водорода, затем - минералов, а после этого - газа, при | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:09+0300
2025-02-07T16:09+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Евросоюз запустит платформу совместных закупок критически важных ресурсов: в сентябре планируются закупки водорода, затем - минералов, а после этого - газа, при этом сроки о закупках последнего не определены, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС. "Европейский союз запустит платформу совместных закупок критически важных ресурсов, начав с закупок водорода в сентябре... Затем последуют закупки критических минералов, возможно, в третьем квартале, а закупки газа будут последними, и сроки их проведения не определены", - передает агентство со ссылкой на три источника. Агентство в прошлом месяце сообщало, что ЕС выбрал PriceWaterhouseCoopers (PwC) и словацкого разработчика программного обеспечения для создания платформы для совместных закупок. Идея такой платформы исходит из закупок газа с помощью механизма AggregateEU. Источники отметили, что AggregateEU закроется в конце марта, и его место займет новая платформа. В отличие от предыдущей, новая схема закупок будет добровольной, а также в рамках этого механизма будет сообщаться о сделках, правда, без указания сумм, которые являются коммерческой тайной. Некоторые источники в отрасли раскритиковали такие планы, так как, по их мнению, объединение продавцов и покупателей не приносит особой пользы, говорится в статье. Один из источников сообщил, что целью новой платформы является предоставление всей информации, необходимой для заключения сделки.
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ЕС начнет совместную закупку водорода
Reuters: ЕС начнет совместную закупку водорода в сентябре
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Евросоюз запустит платформу совместных закупок критически важных ресурсов: в сентябре планируются закупки водорода, затем - минералов, а после этого - газа, при этом сроки о закупках последнего не определены, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
"Европейский союз запустит платформу совместных закупок критически важных ресурсов, начав с закупок водорода в сентябре... Затем последуют закупки критических минералов, возможно, в третьем квартале, а закупки газа будут последними, и сроки их проведения не определены", - передает агентство со ссылкой на три источника.
Агентство в прошлом месяце сообщало, что ЕС выбрал PriceWaterhouseCoopers (PwC) и словацкого разработчика программного обеспечения для создания платформы для совместных закупок.
Идея такой платформы исходит из закупок газа с помощью механизма AggregateEU. Источники отметили, что AggregateEU закроется в конце марта, и его место займет новая платформа. В отличие от предыдущей, новая схема закупок будет добровольной, а также в рамках этого механизма будет сообщаться о сделках, правда, без указания сумм, которые являются коммерческой тайной.
Некоторые источники в отрасли раскритиковали такие планы, так как, по их мнению, объединение продавцов и покупателей не приносит особой пользы, говорится в статье. Один из источников сообщил, что целью новой платформы является предоставление всей информации, необходимой для заключения сделки.
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