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ВТБ увеличил свою долю на рынке рублевых сбережений

ВТБ увеличил свою долю на рынке рублевых сбережений - 07.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ увеличил свою долю на рынке рублевых сбережений

ВТБ по итогам 2024 года увеличил свою долю на рынке рублевых сбережений на 3,4 процентных пункта - до 18,5%, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:04+0300

2025-02-07T09:04+0300

2025-02-07T09:04+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. ВТБ по итогам 2024 года увеличил свою долю на рынке рублевых сбережений на 3,4 процентных пункта - до 18,5%, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Банк увеличил свою рыночную долю до 18,5% (+3,4 п.п. за год), обеспечив более четверти прироста рынка сбережений", - говорится в сообщении. По словам заместителя руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольги Сердюковой, чьи слова приводит пресс-служба, россияне хранят в ВТБ практически каждый пятый рубль. "Рынок вкладов и накопительных счетов в нашей стране продолжает свой рекордный рост, и ВТБ - один из основных драйверов этого роста", – подчеркнула она. Сейчас, как сообщила пресс-служба, портфель рублевых пассивов розничных клиентов банка достиг 10 триллионов рублей, а общий портфель превысил 10,6 триллиона рублей. В середине января кредитная организация сообщала, что портфель классических пассивов розничных клиентов банка в 2024 году вырос на 54% и достиг 10,6 триллиона рублей. Портфель рублевых сбережений в ВТБ по итогам 2024 года вырос почти на 60% и составил 9,9 триллиона рублей. В конце января банк сообщил, что рынок сбережений в России, по его оценке, преодолеет отметку в 60 триллионов рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 триллионов рублей. Банк планирует нарастить вложения клиентов на 30%: с 10,6 триллиона до 13,3 триллиона рублей, из них 12,5 триллиона – в рублях.

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россия, втб