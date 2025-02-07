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Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году

Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году

ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T15:11+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным."Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - отметил Мишустин.Президент в свою очередь добавил, что в российской экономике наблюдаются хорошие результаты. Он также подчеркнул, что российская экономика смогла по темпам превысить не только свои прогнозы, но и показатели других государств.

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россия, владимир путин