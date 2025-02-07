Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/vvp-854756811.html
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году
ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:54+0300
2025-02-07T15:11+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853359644_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e021dd8da45093c79d5e1e9f453dd177.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным."Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - отметил Мишустин.Президент в свою очередь добавил, что в российской экономике наблюдаются хорошие результаты. Он также подчеркнул, что российская экономика смогла по темпам превысить не только свои прогнозы, но и показатели других государств.
https://1prime.ru/20250206/putin-854737836.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853359644_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_c21a1679f5a6f959becf639cad57d8e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
14:54 07.02.2025 (обновлено: 15:11 07.02.2025)
 
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году

Мишустин: номинальный объем ВВП России в 2024 г составил рекордные 200 трлн руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
"Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - отметил Мишустин.
Президент в свою очередь добавил, что в российской экономике наблюдаются хорошие результаты. Он также подчеркнул, что российская экономика смогла по темпам превысить не только свои прогнозы, но и показатели других государств.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин поручил обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах
Вчера, 19:30
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала