https://1prime.ru/20250207/vvp-854756811.html
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году
ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:54+0300
2025-02-07T14:54+0300
2025-02-07T15:11+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853359644_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e021dd8da45093c79d5e1e9f453dd177.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным."Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - отметил Мишустин.Президент в свою очередь добавил, что в российской экономике наблюдаются хорошие результаты. Он также подчеркнул, что российская экономика смогла по темпам превысить не только свои прогнозы, но и показатели других государств.
https://1prime.ru/20250206/putin-854737836.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853359644_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_c21a1679f5a6f959becf639cad57d8e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Мишустин отметил рекордный номинальный объем ВВП в 2024 году
Мишустин: номинальный объем ВВП России в 2024 г составил рекордные 200 трлн руб
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России за 2024 год увеличился на 4,1% и достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
"Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - отметил Мишустин.
Президент в свою очередь добавил, что в российской экономике наблюдаются хорошие результаты. Он также подчеркнул, что российская экономика смогла по темпам превысить не только свои прогнозы, но и показатели других государств.
Путин поручил обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах