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Росстат оценил рост ВВП России в 2024 году

Росстат оценил рост ВВП России в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росстат оценил рост ВВП России в 2024 году

ВВП России в 2024 году, по первой оценке, вырос на 4,1%, следует из данных Росстата. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:02+0300

2025-02-07T19:02+0300

2025-02-07T19:25+0300

экономика

росстат

россия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВВП России в 2024 году, по первой оценке, вырос на 4,1%, следует из данных Росстата. "Объем ВВП России за 2024 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 200,039 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,1%. Индекс-дефлятор ВВП за 2024 год по отношению к ценам 2023 года составил 108,9%", - сообщается в документе.В комментарии статведомства указано, что на увеличение ВВП страны наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: информация и связь – на 11,9% (в том числе за счет увеличения объема рынка по разработке компьютерного и программного обеспечения); гостиницы и рестораны – на 9,6% (основное влияние оказал возросший спрос на рынке общепита); оптовая и розничная торговля – на 6,9%; обрабатывающие производства – на 7,6%.Кроме того, на положительную динамику ВВП в 2024 году повлияли следующие отрасли: финансы и страхование; культура и спорт; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; транспортировка и хранение; строительство.По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2024 года рост ВВП составил 4,5% год к году после роста на 3,6% месяцем ранее. В четвертом квартале рост ВВП ускорился до 3,8% в годовом выражении с 3,1% в третьем. В месячном выражении ВВП в декабре вырос на 0,9% с исключением сезонного и календарного факторов.

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росстат, россия