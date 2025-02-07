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Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн

Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн - 07.02.2025, ПРАЙМ

Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T23:22+0300

2025-02-07T23:22+0300

2025-02-07T23:22+0300

экономика

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япония

инвестиции

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. "Сегодня я сообщил (Трампу – ред.) о своем желании сотрудничать вместе, чтобы нарастить японские инвестиции в США до беспрецедентного одного триллиона долларов", - заявил Исиба на пресс-конференции с Трампом, трансляцию вел Белый дом. Японский премьер также отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники. Исиба также сообщил, что США и Япония подтвердили планы наращивания поставок американского СПГ в Японию.

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сша, япония, инвестиции, дональд трамп