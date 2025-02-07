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Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн - 07.02.2025, ПРАЙМ
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:22+0300
2025-02-07T23:22+0300
2025-02-07T23:22+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. "Сегодня я сообщил (Трампу – ред.) о своем желании сотрудничать вместе, чтобы нарастить японские инвестиции в США до беспрецедентного одного триллиона долларов", - заявил Исиба на пресс-конференции с Трампом, трансляцию вел Белый дом. Японский премьер также отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники. Исиба также сообщил, что США и Япония подтвердили планы наращивания поставок американского СПГ в Японию.
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сша, япония, инвестиции, дональд трамп
Экономика, США, ЯПОНИЯ, инвестиции, Дональд Трамп
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
Исиба: Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов.
"Сегодня я сообщил (Трампу – ред.) о своем желании сотрудничать вместе, чтобы нарастить японские инвестиции в США до беспрецедентного одного триллиона долларов", - заявил Исиба на пресс-конференции с Трампом, трансляцию вел Белый дом.
Японский премьер также отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники.
Исиба также сообщил, что США и Япония подтвердили планы наращивания поставок американского СПГ в Японию.
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"