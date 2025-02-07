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Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн - 07.02.2025, ПРАЙМ
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T23:22+0300
2025-02-07T23:22+0300
экономика
сша
япония
инвестиции
дональд трамп
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов. "Сегодня я сообщил (Трампу – ред.) о своем желании сотрудничать вместе, чтобы нарастить японские инвестиции в США до беспрецедентного одного триллиона долларов", - заявил Исиба на пресс-конференции с Трампом, трансляцию вел Белый дом. Японский премьер также отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники. Исиба также сообщил, что США и Япония подтвердили планы наращивания поставок американского СПГ в Японию.
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сша, япония, инвестиции, дональд трамп
Экономика, США, ЯПОНИЯ, инвестиции, Дональд Трамп
23:22 07.02.2025
 
Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн

Исиба: Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до $1 трлн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Япония договорилась о наращивании инвестиций в США до одного триллиона долларов.
"Сегодня я сообщил (Трампу – ред.) о своем желании сотрудничать вместе, чтобы нарастить японские инвестиции в США до беспрецедентного одного триллиона долларов", - заявил Исиба на пресс-конференции с Трампом, трансляцию вел Белый дом.
Японский премьер также отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в передовых сферах, включая искусственный интеллект и полупроводники.
Исиба также сообщил, что США и Япония подтвердили планы наращивания поставок американского СПГ в Японию.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Трамп пообещал, что Япония будет покупать СПГ в США "в рекордных объемах"
22:44
 
ЭкономикаСШАЯПОНИЯинвестицииДональд Трамп
 
 
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