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Юань завершил неделю на уровне 13,27 рубля
Юань завершил неделю на уровне 13,27 рубля - 07.02.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю на уровне 13,27 рубля
Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:33+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 13,27 рубля. За неделю юань упал на 8 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,84-13,49 рубля.
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курсы валют, юань, рубль
Экономика, курсы валют, юань, рубль
Юань завершил неделю на уровне 13,27 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,27 рубля
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 13,27 рубля.
За неделю юань упал на 8 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,84-13,49 рубля.
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы