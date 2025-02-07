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Рубль слегка снизился против юаня

Рубль слегка снизился против юаня - 07.02.2025, ПРАЙМ

Рубль слегка снизился против юаня

Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу немного снизился, курс остался выше 13 рублей за юань, однако валюта КНР упала за неделю, следует из данных | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:46+0300

2025-02-07T21:46+0300

2025-02-07T21:46+0300

экономика

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юань

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу немного снизился, курс остался выше 13 рублей за юань, однако валюта КНР упала за неделю, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 13,27 рубля. В ходе торгов китайская валюта колебалась в коридоре 13,16-13,35 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,87 миллиарда юаней. За неделю юань упал на 8 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,84-13,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,2 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль против юаня в пятницу на Мосбирже демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки рубля вырасти сменились его сползанием. Курс юаня остался около 13,3 рубля. "Пик ажиотажа и интереса к рублю, связанный с избыточным предложением иностранной валюты со стороны ЦБ, прошел. При этом скромный интерес к валюте со стороны импортеров остается в силе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.40 мск росла на 0,6%, до 74,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль на уходящей неделе в основном укреплялся, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Впрочем, нельзя сказать, что это нетипично для периода конца зимы-начала весны, когда показатели платежного баланса страны сезонно сильны. Дополнительно поддерживать рубль сейчас может то, что компании вынуждены продавать на внутреннем рынке больше валюты, поскольку рублевые кредиты сейчас почти недоступны из-за высоких ставок и изменений в риск-политике банков", - говорит он. На дальнейшее движение курсов может повлиять геополитика – при появлении позитивных сигналов рубль может укрепиться еще сильнее, на будущей неделе доллар ожидается в области 95-100 рублей, юань 12,8-13,5 рубля, говорит Шепелев. Уже несколько недель курсы рубля к другим валютам остаются практически на одном уровне, несмотря на новые санкции на нефтегазовый сектор РФ, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Мы объясняем это случившимся в конце прошлого года притоком капитала при небольшом спросе на иностранную валюту. Впрочем, значимого укрепления рубля в первом квартале не ожидаем, но считаем вероятными усиление волатильности. Валютная стабильность, которой мы обязаны притоку капитала, кажется временной", - добавляет он.

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