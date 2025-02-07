https://1prime.ru/20250207/zaes-854753241.html
Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС
Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС - 07.02.2025, ПРАЙМ
Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС
Россия намерена продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T13:28+0300
2025-02-07T13:28+0300
2025-02-07T13:28+0300
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия намерена продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.По словам Лихачева, эксплуатирующая организация во взаимодействии с концерном "Росэнергоатом" сдала документы на продление сроков эксплуатации первого блока."И я выражаю уверенность, что мы сможем продлить на значимый срок работу первого и всех последующих блоков", - отметил он.Он также подчеркнул, что у России есть опыт эксплуатации подобных реакторов, таких как ВВЭРы, и богатая база специалистов, ремонтная база и запасные части.
https://1prime.ru/20250207/likhachev-854752408.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС
Лихачев: Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия намерена продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, эксплуатирующая организация во взаимодействии с концерном "Росэнергоатом" сдала документы на продление сроков эксплуатации первого блока.
"И я выражаю уверенность, что мы сможем продлить на значимый срок работу первого и всех последующих блоков", - отметил он.
Он также подчеркнул, что у России есть опыт эксплуатации подобных реакторов, таких как ВВЭРы, и богатая база специалистов, ремонтная база и запасные части.
Лихачев заявил о возрастании рисков атак на ЗАЭС со стороны ВСУ