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Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС

Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС - 07.02.2025, ПРАЙМ

Россия будет продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС

Россия намерена продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T13:28+0300

2025-02-07T13:28+0300

2025-02-07T13:28+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россия намерена продлевать сроки эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.По словам Лихачева, эксплуатирующая организация во взаимодействии с концерном "Росэнергоатом" сдала документы на продление сроков эксплуатации первого блока."И я выражаю уверенность, что мы сможем продлить на значимый срок работу первого и всех последующих блоков", - отметил он.Он также подчеркнул, что у России есть опыт эксплуатации подобных реакторов, таких как ВВЭРы, и богатая база специалистов, ремонтная база и запасные части.

https://1prime.ru/20250207/likhachev-854752408.html

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