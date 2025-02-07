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Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре
Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре - 07.02.2025, ПРАЙМ
Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре
Реальные зарплаты в России в ноябре 2024 года ускорили рост до 7,3% в годовом выражении с октябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T19:04+0300
2025-02-07T19:04+0300
экономика
реальные зарплаты
росстат
россия
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре 2024 года ускорили рост до 7,3% в годовом выражении с октябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в ноябре прошлого года составила почти 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%.
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реальные зарплаты, росстат, россия
Экономика, реальные зарплаты, Росстат, РОССИЯ
19:04 07.02.2025
 
Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре

Росстат: реальные зарплаты в России в ноябре выросли на 7,3%

© Unsplash/Vardan PapikyanДеньги, банковские карты
Деньги, банковские карты
© Unsplash/Vardan Papikyan
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре 2024 года ускорили рост до 7,3% в годовом выражении с октябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в ноябре прошлого года составила почти 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,8%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%.
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Росстат оценил рост ВВП России в 2024 году
19:02
 
Экономикареальные зарплатыРосстатРОССИЯ
 
 
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