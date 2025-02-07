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Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре

Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росстат оценил рост реальных зарплат в России в ноябре

Реальные зарплаты в России в ноябре 2024 года ускорили рост до 7,3% в годовом выражении с октябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:04+0300

2025-02-07T19:04+0300

2025-02-07T19:04+0300

экономика

реальные зарплаты

росстат

россия

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре 2024 года ускорили рост до 7,3% в годовом выражении с октябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в ноябре прошлого года составила почти 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%.

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реальные зарплаты, росстат, россия