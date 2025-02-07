https://1prime.ru/20250207/zelenskiy-854769929.html

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне - 07.02.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:11+0300

2025-02-07T21:11+0300

2025-02-07T21:14+0300

дональд трамп

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в Вашингтоне. Такой ответ Трамп дал на вопрос журналистов в преддверии переговоров с японским премьером Сигэру Исибой."На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским", – отметил глава Белого дома.Он уточнил, что встреча может пройти в Вашингтоне.По словам Трампа, он говорил Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил он.Трамп уточнил, что Соединенные Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал он."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.

https://1prime.ru/20250207/tramp-854769816.html

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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский