Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне - 07.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250207/zelenskiy-854769929.html
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:11+0300
2025-02-07T21:14+0300
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в Вашингтоне. Такой ответ Трамп дал на вопрос журналистов в преддверии переговоров с японским премьером Сигэру Исибой."На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским", – отметил глава Белого дома.Он уточнил, что встреча может пройти в Вашингтоне.По словам Трампа, он говорил Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил он.Трамп уточнил, что Соединенные Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал он."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
https://1prime.ru/20250207/tramp-854769816.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский
Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
21:11 07.02.2025 (обновлено: 21:14 07.02.2025)
 
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне

Трамп заявил, что планирует провести встречу с Зеленским на следующей неделе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в Вашингтоне.
Такой ответ Трамп дал на вопрос журналистов в преддверии переговоров с японским премьером Сигэру Исибой.
"На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским", – отметил глава Белого дома.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
21:08
Он уточнил, что встреча может пройти в Вашингтоне.
По словам Трампа, он говорил Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков.
"Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил он.
Трамп уточнил, что Соединенные Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал он.
"Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
 
Дональд ТрампСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала