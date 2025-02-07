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Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:11+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в Вашингтоне. Такой ответ Трамп дал на вопрос журналистов в преддверии переговоров с японским премьером Сигэру Исибой."На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским", – отметил глава Белого дома.Он уточнил, что встреча может пройти в Вашингтоне.По словам Трампа, он говорил Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков."Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил он.Трамп уточнил, что Соединенные Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал он."Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.
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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский
Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Вашингтоне
Трамп заявил, что планирует провести встречу с Зеленским на следующей неделе
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намеревается провести встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе, она может состояться в Вашингтоне.
Такой ответ Трамп дал на вопрос журналистов в преддверии переговоров с японским премьером Сигэру Исибой.
"На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским", – отметил глава Белого дома.
Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
Он уточнил, что встреча может пройти в Вашингтоне.
По словам Трампа, он говорил Зеленскому о каком-либо эквиваленте вложенных денег от американских налогоплательщиков.
"Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков", - заявил он.
Трамп уточнил, что Соединенные Штаты просят гарантий. "Мы вложили столько денег и говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец", - сказал он.
"Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут", - добавил американский президент.