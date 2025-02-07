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Золото дорожает в преддверии данных по безработице в США

Золото дорожает в преддверии данных по безработице в США - 07.02.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает в преддверии данных по безработице в США

Стоимость золота в пятницу утром растет в преддверии выхода данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T08:58+0300

2025-02-07T08:58+0300

2025-02-07T08:58+0300

экономика

золото

рынки

торги

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет в преддверии выхода данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,1 доллара, или на 0,32%, до 2 885,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,33%, до 32,733 доллара за унцию. В пятницу инвесторы будут следить за выходом данных по безработице в США. Ожидается, что безработица в стране осталась в январе на уровне предыдущего месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 256 тысяч в декабре. Статистика по американскому рынку труда учитывается Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей денежно-кредитной политики. Изменение величины учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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золото, рынки, торги