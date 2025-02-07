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"Южуралзолото" снизило выпуск золота по итогам 2024 года

"Южуралзолото" снизило выпуск золота по итогам 2024 года - 07.02.2025, ПРАЙМ

"Южуралзолото" снизило выпуск золота по итогам 2024 года

"Южуралзолото" (ЮГК) снизило производство золота на 17%, до 10,6 тонны по итогам 2024 года, следует из сообщения компании. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T09:42+0300

2025-02-07T09:42+0300

2025-02-07T09:42+0300

экономика

югк

золото

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) снизило производство золота на 17%, до 10,6 тонны по итогам 2024 года, следует из сообщения компании. "Снижение производственных результатов в 2024 году произошло в силу непредвиденных обстоятельств – после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. Производство золота было возобновлено только к концу года. Приостановка работы карьеров, несомненно, внесла свои корректировки в прогноз на текущий год. На данный момент мы исправили все замечания и следуем рекомендациям регулятора", - приводятся в сообщении слова финдиректора ЮГК Артема Клецкина. Отмечается, что в Уральском хабе выпуск золота в прошлом году снизился на 48%, до 3,4 тонны на фоне приостановки горных работ на карьерах со стороны регулятора, а переработка руды снизилась на 22% год к году и составила 14,4 миллиона тонн. Производство в Сибирском хабе, в который входят ООО "Соврудник" и АО "Коммунаровский рудник", выросло на 15%, до 7,2 тонны. Производство золота ООО "Соврудник" в 2024 году выросло на 13% год к году и составило 5,8 тонны, во многом благодаря запуску месторождения "Высокое" в мае, добавляется в сообщении. При этом переработка руды выросла на 39%, до уровня 6 миллионов тонн. "Производство золота на ГОК "Высокое" в 2024 году составило 1,3 тонны на фоне смещения выхода ГОК на полную производственную мощность на 2025 год", - отмечают в компании. На Коммунаровском руднике Сибирского хаба выпуск желтого металла вырос на 28% год к году и составил 1,4 тонны на фоне выхода на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики, а переработка руды составила 1,9 миллиона тонн, что соответствовало росту на 51%, следует из релиза ЮГК.

https://1prime.ru/20250206/zoloto-854733934.html

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югк, золото