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Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года - 07.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250207/zoloto-854761612.html
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года - 07.02.2025, ПРАЙМ
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года
Стоимость золотых резервов России по итогам января вновь превысила 200 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 33,3% - максимума с осени 1999 года,... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:24+0300
2025-02-07T16:24+0300
экономика
международные резервы
золото
банк россии
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам января вновь превысила 200 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 33,3% - максимума с осени 1999 года, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 620,8 миллиарда долларов с 609,1 миллиарда на 1 января. Вложения России в золото в январе после двух месяцев снижения вновь перешли к росту: за месяц они выросли на 5,5% - до 206,58 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории - больше было только в октябре прошлого года. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 33,3% с 32,1% месяцем ранее. Это второй показатель с ноября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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международные резервы, золото, банк россии
Экономика, международные резервы, золото, Банк России
16:24 07.02.2025
 
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года

Доля золота в резервах России в январе достигла трети - максимум с 1999 года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам января вновь превысила 200 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 33,3% - максимума с осени 1999 года, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 620,8 миллиарда долларов с 609,1 миллиарда на 1 января.
Вложения России в золото в январе после двух месяцев снижения вновь перешли к росту: за месяц они выросли на 5,5% - до 206,58 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории - больше было только в октябре прошлого года.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 33,3% с 32,1% месяцем ранее. Это второй показатель с ноября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России
20 января, 16:08
 
Экономикамеждународные резервызолотоБанк России
 
 
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