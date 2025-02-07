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Цена на золото снова обновила исторический максимум - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250207/zoloto-854766155.html
Цена на золото снова обновила исторический максимум
Цена на золото снова обновила исторический максимум - 07.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снова обновила исторический максимум
Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:54+0300
2025-02-07T18:54+0300
экономика
золото
товарно-сырьевые рынки
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 31,21 доллара, или на 1,09%, до 2 908,91 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее она поднималась до нового исторического максимума в 2 909,21 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,4%, до 33,083 доллара за унцию. Стоимость золота готовится завершить неделю в плюсе, с понедельника она выросла более чем на 2%. Кроме того, показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. Трейдеры в пятницу, в частности, оценивают американскую макростатистику. Уровень безработицы в стране в январе неожиданно снизился - до 4% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло слабее прогноза - до 143 тысячи. Подобные данные в том числе влияют на направление кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на котировках драгоценного металла.
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золото, товарно-сырьевые рынки
Экономика, золото, Товарно-сырьевые рынки
18:54 07.02.2025
 
Цена на золото снова обновила исторический максимум

Цена золота растет вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 31,21 доллара, или на 1,09%, до 2 908,91 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее она поднималась до нового исторического максимума в 2 909,21 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,4%, до 33,083 доллара за унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года
16:24
Стоимость золота готовится завершить неделю в плюсе, с понедельника она выросла более чем на 2%. Кроме того, показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию.
Трейдеры в пятницу, в частности, оценивают американскую макростатистику. Уровень безработицы в стране в январе неожиданно снизился - до 4% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло слабее прогноза - до 143 тысячи.
Подобные данные в том числе влияют на направление кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на котировках драгоценного металла.
 
ЭкономиказолотоТоварно-сырьевые рынки
 
 
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