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Цена на золото снова обновила исторический максимум

Цена на золото снова обновила исторический максимум - 07.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото снова обновила исторический максимум

Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:54+0300

2025-02-07T18:54+0300

2025-02-07T18:54+0300

экономика

золото

товарно-сырьевые рынки

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на 1%, вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 31,21 доллара, или на 1,09%, до 2 908,91 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее она поднималась до нового исторического максимума в 2 909,21 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,4%, до 33,083 доллара за унцию. Стоимость золота готовится завершить неделю в плюсе, с понедельника она выросла более чем на 2%. Кроме того, показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. Трейдеры в пятницу, в частности, оценивают американскую макростатистику. Уровень безработицы в стране в январе неожиданно снизился - до 4% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло слабее прогноза - до 143 тысячи. Подобные данные в том числе влияют на направление кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на котировках драгоценного металла.

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золото, товарно-сырьевые рынки