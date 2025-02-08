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Африканский союз создаст свое кредитное рейтинговое агентство
Африканский союз создаст свое кредитное рейтинговое агентство - 08.02.2025, ПРАЙМ
Африканский союз создаст свое кредитное рейтинговое агентство
Африканский союз создаст кредитное рейтинговое агентство для стран Африки (AfCRA), передает Эфиопское информационное агентство (ENA). | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T23:50+0300
2025-02-08T23:50+0300
2025-02-08T23:50+0300
экономика
африка
африканский союз
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Африканский союз создаст кредитное рейтинговое агентство для стран Африки (AfCRA), передает Эфиопское информационное агентство (ENA). По данным агентства, рейтинг будет официально запущен в июне 2025 года. Однако вопрос его создания будет обсуждаться 14 февраля в преддверии саммита в штаб-квартире союза. "Поскольку континент продолжает свой путь к экономической интеграции и устойчивости, создание Африканского кредитного рейтингового агентства (AfCRA) представляет собой решающий шаг в утверждении позиции Африки в глобальном финансовом управлении. В связи с этим главы государств и правительств собираются провести президентский диалог по вопросу создания Африканского кредитного рейтингового агентства 14 февраля 2025 года", - сообщает Эфиопское информационное агентство. По данным ENA, Африканское кредитное рейтинговое агентство (AfCRA) будет создано, чтобы уменьшить зависимость стран Африки от трех международных рейтинговых агентств и удовлетворить конкретные потребности африканских стран. "AfCRA снизит стоимость кредитных рейтингов для африканских стран и предприятий, расширит их доступ к рынкам капитала и обеспечит более справедливое представление их кредитоспособности. Оно также предоставит платформу для продвижения африканских проектов и инвестиций, стимулирования экономического роста и региональной финансовой стабильности", - отмечается на сайте Эфиопского информационного агентства.
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африка, африканский союз, кредитный рейтинг
Экономика, АФРИКА, Африканский союз, кредитный рейтинг
Африканский союз создаст свое кредитное рейтинговое агентство
Африканский союз создаст кредитное рейтинговое агентство для стран континента
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Африканский союз создаст кредитное рейтинговое агентство для стран Африки (AfCRA), передает Эфиопское информационное агентство (ENA).
По данным агентства, рейтинг будет официально запущен в июне 2025 года. Однако вопрос его создания будет обсуждаться 14 февраля в преддверии саммита в штаб-квартире союза.
"Поскольку континент продолжает свой путь к экономической интеграции и устойчивости, создание Африканского кредитного рейтингового агентства (AfCRA) представляет собой решающий шаг в утверждении позиции Африки в глобальном финансовом управлении. В связи с этим главы государств и правительств собираются провести президентский диалог по вопросу создания Африканского кредитного рейтингового агентства 14 февраля 2025 года", - сообщает Эфиопское информационное агентство.
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По данным ENA, Африканское кредитное рейтинговое агентство (AfCRA) будет создано, чтобы уменьшить зависимость стран Африки от трех международных рейтинговых агентств и удовлетворить конкретные потребности африканских стран.
"AfCRA снизит стоимость кредитных рейтингов для африканских стран и предприятий, расширит их доступ к рынкам капитала и обеспечит более справедливое представление их кредитоспособности. Оно также предоставит платформу для продвижения африканских проектов и инвестиций, стимулирования экономического роста и региональной финансовой стабильности", - отмечается на сайте Эфиопского информационного агентства.