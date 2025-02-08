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На борту пропавшего на Аляске самолета погибли все 10 человек - 08.02.2025, ПРАЙМ
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На борту пропавшего на Аляске самолета погибли все 10 человек
На борту пропавшего на Аляске самолета погибли все 10 человек - 08.02.2025, ПРАЙМ
На борту пропавшего на Аляске самолета погибли все 10 человек
Добавлен бэкграунд | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T03:49+0300
2025-02-08T03:49+0300
общество
аляска
москва
сша
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Добавлен бэкграунд МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США. "По данным береговой охраны, все 10 человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", - пишет агентство. Ранее местные власти сообщили, что самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, пропал на Аляске. Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air выполнял рейс между двумя городами штата – Уналаклитом и Номом. В поисково-спасательной операции были задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.
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общество , аляска, москва, сша
Общество , Аляска, МОСКВА, США
03:49 08.02.2025
 
На борту пропавшего на Аляске самолета погибли все 10 человек

Все 10 человек, которые были на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли

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Добавлен бэкграунд
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.
"По данным береговой охраны, все 10 человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", - пишет агентство.
Ранее местные власти сообщили, что самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, пропал на Аляске. Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air выполнял рейс между двумя городами штата – Уналаклитом и Номом. В поисково-спасательной операции были задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.
 
ОбществоАляскаМОСКВАСША
 
 
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