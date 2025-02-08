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Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - 08.02.2025, ПРАЙМ
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
Добавлены подробности (3-5-й абзацы) | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T04:02+0300
2025-02-08T04:02+0300
2025-02-08T04:02+0300
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Добавлены подробности (3-5-й абзацы)
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.
"По данным береговой охраны, все 10 человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", - пишет агентство.
Береговая охрана США позднее сообщила, что обнаружила самолет, пропавший на Аляске, завершив поисково-спасательную операцию.
Трое человек были найдены внутри самолета мертвыми, при этом спасатели полагают, что тела остальных семерых также находятся внутри, но доступ к ним затруднен "из-за состояния самолета".
Воздушно судно было найдено в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.
Ранее местные власти сообщили, что самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, пропал на Аляске. Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air выполнял рейс между двумя городами штата – Уналаклитом и Номом. В поисково-спасательной операции были задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.
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общество , аляска, сша, москва
Общество , Аляска, США, МОСКВА
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
Все 10 человек, которые были на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли
Добавлены подробности (3-5-й абзацы)
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Все 10 человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.
"По данным береговой охраны, все 10 человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", - пишет агентство.
Береговая охрана США позднее сообщила, что обнаружила самолет, пропавший на Аляске, завершив поисково-спасательную операцию.
Трое человек были найдены внутри самолета мертвыми, при этом спасатели полагают, что тела остальных семерых также находятся внутри, но доступ к ним затруднен "из-за состояния самолета".
Воздушно судно было найдено в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.
Ранее местные власти сообщили, что самолет, на борту которого находились девять пассажиров и пилот, пропал на Аляске. Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air выполнял рейс между двумя городами штата – Уналаклитом и Номом. В поисково-спасательной операции были задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.