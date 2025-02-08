https://1prime.ru/20250208/armeniya-854781351.html

Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении

Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении - 08.02.2025, ПРАЙМ

Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении

Один человек погиб, свыше 40 жильцов эвакуированы в результате пожара в одном из зданий города Степанаван в Армении, сообщает пресс-служба министерства... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T17:14+0300

2025-02-08T17:14+0300

2025-02-08T17:15+0300

происшествия

армения

ереван

пожар

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ЕРЕВАН, 8 фев – ПРАЙМ. Один человек погиб, свыше 40 жильцов эвакуированы в результате пожара в одном из зданий города Степанаван в Армении, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры республики. "Сегодня утром в одном из деревянных построек в районе Ашотаберд города Степанаван (в 140 километрах от Еревана – ред.) произошел пожар. Погиб один человек. Эвакуированные граждане обеспечены жильем. 29 граждан размещены в гостиницах, 13 — в квартирах родственников. Шестеро из эвакуированных - несовершеннолетние", - говорится в сообщении. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара создан во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном. "Все семьи обеспечиваются продуктами питания и необходимыми средствами гигиены, а при необходимости — лекарствами", - добавляется в сообщении. В МВД Армении уточнили, что спасатели обнаружили в горящем здании тело одного человека, шестерым потребовалась медицинская помощь. По данным минздрава, трое из пострадавших с ожогами доставлены в Ереван, состояние одного из них стабильно тяжелое, он помещен в отделение реанимации.

https://1prime.ru/20250203/armeniya-854622837.html

армения

ереван

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армения, ереван, пожар