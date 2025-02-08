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Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении
Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении - 08.02.2025, ПРАЙМ
Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении
Один человек погиб, свыше 40 жильцов эвакуированы в результате пожара в одном из зданий города Степанаван в Армении, сообщает пресс-служба министерства... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T17:14+0300
2025-02-08T17:15+0300
происшествия
армения
ереван
пожар
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ЕРЕВАН, 8 фев – ПРАЙМ. Один человек погиб, свыше 40 жильцов эвакуированы в результате пожара в одном из зданий города Степанаван в Армении, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры республики. "Сегодня утром в одном из деревянных построек в районе Ашотаберд города Степанаван (в 140 километрах от Еревана – ред.) произошел пожар. Погиб один человек. Эвакуированные граждане обеспечены жильем. 29 граждан размещены в гостиницах, 13 — в квартирах родственников. Шестеро из эвакуированных - несовершеннолетние", - говорится в сообщении. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара создан во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном. "Все семьи обеспечиваются продуктами питания и необходимыми средствами гигиены, а при необходимости — лекарствами", - добавляется в сообщении. В МВД Армении уточнили, что спасатели обнаружили в горящем здании тело одного человека, шестерым потребовалась медицинская помощь. По данным минздрава, трое из пострадавших с ожогами доставлены в Ереван, состояние одного из них стабильно тяжелое, он помещен в отделение реанимации.
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армения, ереван, пожар
Происшествия, АРМЕНИЯ, Ереван, пожар
17:14 08.02.2025 (обновлено: 17:15 08.02.2025)
 
Один человек погиб, свыше 40 эвакуированы в результате пожара в Армении

В Армении в Степанаване в результате пожара в здании погиб человек

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 8 фев – ПРАЙМ. Один человек погиб, свыше 40 жильцов эвакуированы в результате пожара в одном из зданий города Степанаван в Армении, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры республики.
"Сегодня утром в одном из деревянных построек в районе Ашотаберд города Степанаван (в 140 километрах от Еревана – ред.) произошел пожар. Погиб один человек. Эвакуированные граждане обеспечены жильем. 29 граждан размещены в гостиницах, 13 — в квартирах родственников. Шестеро из эвакуированных - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара создан во главе с министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном. "Все семьи обеспечиваются продуктами питания и необходимыми средствами гигиены, а при необходимости — лекарствами", - добавляется в сообщении.
В МВД Армении уточнили, что спасатели обнаружили в горящем здании тело одного человека, шестерым потребовалась медицинская помощь.
По данным минздрава, трое из пострадавших с ожогами доставлены в Ереван, состояние одного из них стабильно тяжелое, он помещен в отделение реанимации.
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