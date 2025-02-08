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Посол РФ рассказал, что завело в тупик отношения Москвы и Вены - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Посол РФ рассказал, что завело в тупик отношения Москвы и Вены
Посол РФ рассказал, что завело в тупик отношения Москвы и Вены - 08.02.2025, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал, что завело в тупик отношения Москвы и Вены
Отношения Москвы и Вены завели в тупик исключительно недальновидные действия австрийского политруководства. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T13:00+0300
2025-02-08T13:00+0300
политика
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ВЕНА, 8 фев - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Вены завели в тупик исключительно недальновидные действия австрийского политруководства. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Наши отношения с Австрией завели в тупик исключительно близорукие действия австрийского политруководства. Повторю, не мы были инициаторами деградации практически всего массива российско-австрийских связей", - сказал Любинский.По мнению дипломата, скорость и темпы восстановления отношений России и Австрии зависят только от Вены и способности Австрии проводить самостоятельную внешнеполитическую линию, учитывая интересы своих граждан. Посол также отметил, что Москва, в свою очередь, всегда высказывала готовность к равноправному сотрудничеству. Однако уговаривать на это сотрудничество Россия никого не будет, заключил Любинский.
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россия, австрия, вена, общество
Политика, РОССИЯ, АВСТРИЯ, Вена, Общество
13:00 08.02.2025
 
Посол РФ рассказал, что завело в тупик отношения Москвы и Вены

Посол РФ: инициатором деградации российско-австрийских связей была Австрия

© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74Флаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Mikekilo74
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ВЕНА, 8 фев - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Вены завели в тупик исключительно недальновидные действия австрийского политруководства. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Наши отношения с Австрией завели в тупик исключительно близорукие действия австрийского политруководства. Повторю, не мы были инициаторами деградации практически всего массива российско-австрийских связей", - сказал Любинский.
По мнению дипломата, скорость и темпы восстановления отношений России и Австрии зависят только от Вены и способности Австрии проводить самостоятельную внешнеполитическую линию, учитывая интересы своих граждан.
Посол также отметил, что Москва, в свою очередь, всегда высказывала готовность к равноправному сотрудничеству. Однако уговаривать на это сотрудничество Россия никого не будет, заключил Любинский.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
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