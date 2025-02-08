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Банки в России продолжают снижать ставки по вкладам

Банки в России продолжают снижать ставки по вкладам - 08.02.2025, ПРАЙМ

Банки в России продолжают снижать ставки по вкладам

Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T10:17+0300

2025-02-08T10:17+0300

2025-02-08T10:17+0300

экономика

банки

россия

финансы

ставка по вкладам

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил доходность по вкладу-конструктору, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию кредитных организаций. ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в банке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, также изменены условия и для других вкладов, следует из данных кредитной организации. Согласно онлайн-приложению Сбербанка, снизились ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентных пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%. Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев - 20,25%, на девять месяцев - 21,25%. Альфа-банк, как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт. В пресс-службе "Абсолют банка" РИА Новости сообщили, что банк понизил ставки по классическому вкладу - на 0,25 процентного пункта. Кредитная организация предлагает максимальную доходность по вкладам на шесть месяцев - 22,5%, а на три месяца доходность составит 22%. Минимальная процентная ставка действует по вкладам на срок 1,5-2 года. "В ближайшее время корректировать ставки не планируем. При этом банк следит постоянно за ситуацией на рынке и в случае ее изменения условия могут быть скорректированы", - сказал директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич. В Совкомбанке сообщили, что на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 25% годовых. Ее можно получить на сроках 24 и 36 месяцев при выполнении ряда условий. Базовая ставка же ставка на этих сроках – 22% годовых. "В январе мы понижали ставки по вкладам... Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке", - заявили в банке. В пресс-службе "МТС Банка" сообщили агентству, что банк планирует в ближайшее время пересмотреть ставки по продукту "МТС Вклад" в сторону снижения. "Последний раз "МТС Банк" повышал ставки по вкладу в начале декабря 2024 года на 0,5 процентного пункта. Сейчас максимальную доходность в 22,8% годовых (23% годовых для премиальных клиентов) можно получить, разместив средства на срок шесть месяцев", - добавили там. При этом в пресс-службах "Новиком банка" и "Почта банка" сообщили, что банки пока не планируют менять условия по вкладам. Последнее изменение ставок по вкладам в "Новиком банке" происходило в конце ноября 2024 года, когда доходность по ним достигла 22,7%. В "Почта банке" максимальная доходность в размере 23% годовых действует по продукту "Добро пожаловать" на срок шесть и девять месяцев. В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что банк 3 февраля повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" почти на всех сроках размещения, максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть месяцев – 23,2%. Согласно данным сайта ПСБ, ставки по его вкладам действуют с 19 декабря 2024 года, максимальная - 30% годовых для новых клиентов банка.

https://1prime.ru/20250207/vklady-854755636.html

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банки, россия, финансы, ставка по вкладам