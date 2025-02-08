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Бердымухамедов рассказал о росте ВВП Туркмении в 2024 году
Бердымухамедов рассказал о росте ВВП Туркмении в 2024 году - 08.02.2025, ПРАЙМ
Бердымухамедов рассказал о росте ВВП Туркмении в 2024 году
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 6,3%, сообщает в субботу официальная газета... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T06:05+0300
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2025-02-08T06:05+0300
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АШХАБАД, 8 фев – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 6,3%, сообщает в субботу официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе – 1,5%, сфере торговли – 10,1%, в сельском хозяйстве – 5,3%", – сказал Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2024 году.
По словам главы государства, в отчетный период объем инвестиций увеличился на 9,1%, а в стране было создано 5 тысяч 735 новых рабочих места.
"Объем экспорта произведенной в стране продукции достиг свыше 12 миллиардов американских долларов", – подчеркнул президент Туркмении.
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мировая экономика, туркмения, сердар бердымухамедов
Экономика, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Сердар Бердымухамедов
Бердымухамедов рассказал о росте ВВП Туркмении в 2024 году
Президент Туркмении Бердымухамедов: рост ВВП в 2024 году составил 6,3%
АШХАБАД, 8 фев – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта в 2024 году составил 6,3%, сообщает в субботу официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе – 1,5%, сфере торговли – 10,1%, в сельском хозяйстве – 5,3%", – сказал Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2024 году.
По словам главы государства, в отчетный период объем инвестиций увеличился на 9,1%, а в стране было создано 5 тысяч 735 новых рабочих места.
"Объем экспорта произведенной в стране продукции достиг свыше 12 миллиардов американских долларов", – подчеркнул президент Туркмении.