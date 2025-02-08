https://1prime.ru/20250208/brell-854784933.html
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T23:19+0300
2025-02-08T23:19+0300
2025-02-08T23:19+0300
энергетика
эстония
латвия
литва
электроэнергия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года. "Страны Балтии бьют по своим же лицам", - написал Кертен на своей странице в соцсети X. Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ. Эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.
https://1prime.ru/20250208/strany-854774419.html
эстония
латвия
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, латвия, литва, электроэнергия, россия
Энергетика, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, электроэнергия, РОССИЯ
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Британский политик назвал выход прибалтийских стран из БРЭЛЛ их ударом по самим себе
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года.
"Страны Балтии бьют по своим же лицам", - написал Кертен на своей странице в соцсети X.
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ. Эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.