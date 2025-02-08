Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250208/brell-854784933.html
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T23:19+0300
2025-02-08T23:19+0300
энергетика
эстония
латвия
литва
электроэнергия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_d866a941fb4403ea9a598a856660bafc.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года. "Страны Балтии бьют по своим же лицам", - написал Кертен на своей странице в соцсети X. Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ. Эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.
https://1prime.ru/20250208/strany-854774419.html
эстония
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847257097_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_e3940153b95cd5baf3797e4d424bc185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, латвия, литва, электроэнергия, россия
Энергетика, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, электроэнергия, РОССИЯ
23:19 08.02.2025
 
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ

Британский политик назвал выход прибалтийских стран из БРЭЛЛ их ударом по самим себе

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года.
"Страны Балтии бьют по своим же лицам", - написал Кертен на своей странице в соцсети X.
Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Вчера, 07:17
Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ. Эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.
 
ЭнергетикаЭСТОНИЯЛАТВИЯЛИТВАэлектроэнергияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала