https://1prime.ru/20250208/brell-854784933.html

Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ

Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ

Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ

Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T23:19+0300

2025-02-08T23:19+0300

2025-02-08T23:19+0300

энергетика

эстония

латвия

литва

электроэнергия

россия

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эстония, Литва и Латвия, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию в июле 2024 года. "Страны Балтии бьют по своим же лицам", - написал Кертен на своей странице в соцсети X. Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что власти Эстонии усилили охрану объектов энергетической инфраструктуры страны перед планируемым на субботу отключением от энергосистемы БРЭЛЛ. Эстонские силовые структуры разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи.

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эстония

латвия

литва

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эстония, латвия, литва, электроэнергия, россия