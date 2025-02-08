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В Турции арестовали подозреваемых с поддельными банкнотами, сообщают СМИ - 08.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции арестовали подозреваемых с поддельными банкнотами, сообщают СМИ
В Турции арестовали подозреваемых с поддельными банкнотами, сообщают СМИ - 08.02.2025, ПРАЙМ
В Турции арестовали подозреваемых с поддельными банкнотами, сообщают СМИ
Поддельные доллары и евро были обнаружены в городе Маниса на западе Турции. Полиция арестовала подозреваемых, фальшивая валюта была изъята, сообщил телеканал... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T16:28+0300
2025-02-08T16:28+0300
мошенничество
турция
анкара
банки
поддельные купюры
мошенничество
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АНКАРА, 8 фев - ПРАЙМ. Поддельные доллары и евро были обнаружены в городе Маниса на западе Турции. Полиция арестовала подозреваемых, фальшивая валюта была изъята, сообщил телеканал Halk TV. "А.Э. и С.К., которые были пойманы с фальшивыми деньгами в районе Шехзаделер города Маниса, были арестованы. У подозреваемых были изъяты поддельные банкноты евро и долларов", - передал телеканал. Как уточнил телеканал, во время обыска у подозреваемых изъяли две фальшивые банкноты по 50 евро, одну фальшивую купюру в 100 евро и 105 фальшивых стодолларовых купюр. Ранее турецкие банкоматы не принимали купюры номиналом 50 и 100 американских долларов. Причиной такого кризиса послужила фальшивая валюта на рынке. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке ранее заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее банки принимают валюту. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник отмечало, что несмотря на то, что проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохранилась, у российских туристов не возникло массовых проблем с валютой в стране.
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турция, анкара, банки, поддельные купюры, мошенничество
Мошенничество, ТУРЦИЯ, Анкара, Банки, поддельные купюры, мошенничество
16:28 08.02.2025
 
В Турции арестовали подозреваемых с поддельными банкнотами, сообщают СМИ

Halk TV: двое подозреваемых с поддельными долларами и евро задержаны в Турции

© fotolia.com / Africa Studio%Подделка купюр
%Подделка купюр - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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АНКАРА, 8 фев - ПРАЙМ. Поддельные доллары и евро были обнаружены в городе Маниса на западе Турции. Полиция арестовала подозреваемых, фальшивая валюта была изъята, сообщил телеканал Halk TV.
"А.Э. и С.К., которые были пойманы с фальшивыми деньгами в районе Шехзаделер города Маниса, были арестованы. У подозреваемых были изъяты поддельные банкноты евро и долларов", - передал телеканал.
Как уточнил телеканал, во время обыска у подозреваемых изъяли две фальшивые банкноты по 50 евро, одну фальшивую купюру в 100 евро и 105 фальшивых стодолларовых купюр.
Ранее турецкие банкоматы не принимали купюры номиналом 50 и 100 американских долларов. Причиной такого кризиса послужила фальшивая валюта на рынке.
Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке ранее заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее банки принимают валюту.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник отмечало, что несмотря на то, что проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохранилась, у российских туристов не возникло массовых проблем с валютой в стране.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Как распознать поддельные уведомления о штрафах с уплатой по СБП
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МошенничествоТУРЦИЯАнкараБанкиподдельные купюрымошенничество
 
 
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