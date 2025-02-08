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В Минэкономики Германии отметили рост экспорта вооружений ФРГ при Шольце
В Минэкономики Германии отметили рост экспорта вооружений ФРГ при Шольце - 08.02.2025, ПРАЙМ
В Минэкономики Германии отметили рост экспорта вооружений ФРГ при Шольце
Объем экспорта вооружений из Германии при канцлере Олафе Шольце вырос более чем на 60% по сравнению с последним сроком пребывания у власти экс-канцлера Ангелы... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T13:07+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Объем экспорта вооружений из Германии при канцлере Олафе Шольце вырос более чем на 60% по сравнению с последним сроком пребывания у власти экс-канцлера Ангелы Меркель, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). "Всё еще находящееся у власти правительство (Шольца - ред.) одобрило больше экспорта вооружений, чем предыдущее правительство канцлера Меркель. По данным министерства экономики, между октябрем 2021 года и декабрем 2024 года был одобрен экспорт на сумму более 39 миллиардов евро. В предыдущий срок созыва парламента это значение составляло 23,6 миллиарда евро (примерно на 61% меньше - ред.)", - говорится на сайте радиостанции Deutschlandfunk, которая приводит ответ минэкономики на запрос ССВ. Экспорт вооружений в страны, которые не входят в Евросоюз, вырос сильнее всего - с 10,8 до 25,5 миллиарда евро. При этом большинство этих поставок пришлось на Украину, свидетельствуют данные министерства. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В пятницу официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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германия, олаф шольц, ангела меркель, нато, ес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Ангела Меркель, НАТО, ЕС
В Минэкономики Германии отметили рост экспорта вооружений ФРГ при Шольце
Минэкономики ФРГ: объем экспорта вооружений из страны при Шольце вырос на 60%
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Объем экспорта вооружений из Германии при канцлере Олафе Шольце вырос более чем на 60% по сравнению с последним сроком пребывания у власти экс-канцлера Ангелы Меркель, следует из ответа министерства экономики ФРГ на запрос партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
"Всё еще находящееся у власти правительство (Шольца - ред.) одобрило больше экспорта вооружений, чем предыдущее правительство канцлера Меркель. По данным министерства экономики, между октябрем 2021 года и декабрем 2024 года был одобрен экспорт на сумму более 39 миллиардов евро. В предыдущий срок созыва парламента это значение составляло 23,6 миллиарда евро (примерно на 61% меньше - ред.)", - говорится на сайте радиостанции Deutschlandfunk, которая приводит ответ минэкономики на запрос ССВ.
Экспорт вооружений в страны, которые не входят в Евросоюз, вырос сильнее всего - с 10,8 до 25,5 миллиарда евро. При этом большинство этих поставок пришлось на Украину, свидетельствуют данные министерства.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В пятницу официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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