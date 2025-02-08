https://1prime.ru/20250208/energosistema-854773254.html

Калининградская энергосистема перейдет на автономный режим работы

Калининградская энергосистема перейдет на автономный режим работы - 08.02.2025, ПРАЙМ

Калининградская энергосистема перейдет на автономный режим работы

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля должна перейти на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T00:25+0300

2025-02-08T00:25+0300

2025-02-08T00:25+0300

энергетика

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КАЛИНИНГРАД, 8 фев - ПРАЙМ. Энергосистема Калининградской области с 8 февраля должна перейти на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Литва, Латвия, Эстония), энергетики подтвердили полную готовность, сообщает пресс-служба правительства региона. "Предстоящий перевод энергосистемы Калининградской области на изолированный режим работы ... намечен на 8 февраля. Энергетиками подтверждена полная готовность энергосистемы Калининградской области надежно и самостоятельно функционировать, обеспечивая электроснабжение всех потребителей региона", - говорится в сообщении. Все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность данного перевода и пройдет незаметно для потребителей области. Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области есть необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования. "Сразу после выполнения перехода на изолированную работу нагрузку всех потребителей обеспечат три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. При этом по команде диспетчера Балтийского РДУ регулирование частоты в энергосистеме будет осуществлять Талаховская ТЭС", - добавили в пресс-службе. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале сообщил, что энергосистема региона по решению президента модернизируется больше 10 лет. Область имеет возможность покрывать не только свои текущие потребности, но и за счет резервных мощностей развиваться дальше. "Я знаю, что в чатах и соцсетях пытаются запускать слухи о грядущих проблемах на нашей стороне. Как и прежде, прошу доверять только официальным источникам информации! На нашей стороне все готово", - написал Беспрозванных

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