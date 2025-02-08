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Финляндия пытается выйти из экономической рецессии, заявил посол

Финляндия пытается выйти из экономической рецессии, заявил посол - 08.02.2025, ПРАЙМ

Финляндия пытается выйти из экономической рецессии, заявил посол

Финская экономика безуспешно пытается выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T06:26+0300

2025-02-08T06:26+0300

2025-02-08T06:26+0300

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Финская экономика безуспешно пытается выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, однако пока без особых успехов. В 2024 году, по предварительным оценкам, ВВП Финляндии уменьшился на 0,5%, инвестиции – на 6%. Совокупный государственный долг составляет уже 81% от ВВП страны", - сказал посол. Дипломат напомнил, что в Финляндии растет число банкротств предприятий: в 2024 году подано 3475 заявлений о банкротствах, что на 26% больше, чем в 2022 году. Почти 1,5 тысячи фермерских хозяйств разорилось В 2024 году, добавил глава дипмиссии. "То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс", - отметил Кузнецов. По словам посла, данные Банка Финляндии говорят о том, что именно в отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из России, сильнее всего выросли издержки. "Результатом этого стал рост цен в среднем на 16% на готовую продукцию этих отраслей, что негативно сказалось на ее конкурентоспособности на мировом рынке и показателях экспорта", - подчеркнул дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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