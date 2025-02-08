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Сотрудники супермаркетов во Франции начали бессрочную забастовку

Сотрудники супермаркетов во Франции начали бессрочную забастовку - 08.02.2025, ПРАЙМ

Сотрудники супермаркетов во Франции начали бессрочную забастовку

Сотрудники ряда супермаркетов крупной сети Lidl во Франции начали бессрочную забастовку, выступая против планов руководства начать с июня открывать все магазины | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T16:55+0300

2025-02-08T16:55+0300

2025-02-08T16:55+0300

франция

ритейл

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ПАРИЖ, 8 фев – ПРАЙМ. Сотрудники ряда супермаркетов крупной сети Lidl во Франции начали бессрочную забастовку, выступая против планов руководства начать с июня открывать все магазины по воскресеньям, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Бессрочная забастовка идёт в Lidl, затронуты 250 магазинов", - говорится в сообщении телеканала. Сотрудники, начавшие в пятницу протесты по призыву пяти профсоюзов, выступают против планов руководства начать открывать все магазины по воскресеньям, а также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, передаёт BFMTV. В общей сложности во Франции работают около 1,6 тысячи супермаркетов Lidl, забастовка также затронула примерно 20 из 26 складов ритейлера, сообщает телеканал. Отмечается, что наиболее затронутыми регионами оказались север и юго-запад Франции, где закрыты почти половина магазинов.

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франция, ритейл