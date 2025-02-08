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В ГД назвали сроки решений по изменениям в законах в сфере фудшеринга

В ГД назвали сроки решений по изменениям в законах в сфере фудшеринга - 08.02.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали сроки решений по изменениям в законах в сфере фудшеринга

Решения по изменениям в законодательстве РФ в сфере фудшеринга будут приняты до конца полугодия, сказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T18:28+0300

2025-02-08T18:28+0300

2025-02-08T18:29+0300

фудшеринг

госдума

продукты питания

благотворительность

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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Решения по изменениям в законодательстве РФ в сфере фудшеринга будут приняты до конца полугодия, сказал председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года. Правительству РФ поручено рассмотреть вопросы об освобождении от НДС при передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям. "До конца полугодия будет принято решение по корректировке законодательства. Примем активное участие в обсуждении этих мер. Они нужны, чтобы наши граждане получали больше помощи", - отметил Метелев в своём Telegram-канале Как отмечается в сообщении пресс-службы депутата, ГД прорабатывает законопроект о фудшеринге – безвозмездной передаче нереализованной продукции, полностью пригодной для употребления, с действующими сроками годности. Перечень товаров будет закреплен в законе. Совместно с правительством Российской Федерации проработана система безопасности и контроля: льготой смогут воспользоваться только компании и СО НКО из специализированного реестра, сам процесс взаимодействия и передачи будет урегулирован специальным порядком, который разрабатывается в настоящее время Минпромторгом России, а объем передачи товаров будет ограничен 1% от суммы доходов организации. "Сегодня передача товаров на благотворительность приводит к дополнительным налоговым расходам - до 20% от стоимости передаваемой продукции в сравнении с утилизацией. Поэтому благотворителям проще и дешевле избавиться от продукции, нежели передать её социально незащищенным категориям", - добавил Метелев.

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фудшеринг, госдума, продукты питания, благотворительность